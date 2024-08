Jan Tomaszewski wypalił niesamowicie o Szczęsnym. Mówi o łapaniu piłki w zęby, co za porównanie!

- Nie jestem tym zaskoczony – podkreśla Jan Tomaszewski. - Wojtkowi trzeba podziękować, był to jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki. Był cały czas na topie. Nie zawodził. Taka jest jego wola, jest "zarobiony" i robi to, na co ma ochotę. Nie chciał jechać do Arabów, przedłużać kariery. Należy mu się królewskie pożegnanie. Mam nadzieję, że reprezentacja nie straci na nieobecności Szczęsnego – dodaje „Człowiek, który zatrzymał Anglię”.