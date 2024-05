Jan Tomaszewski znów zaatakował Xaviego i całą Barcelonę. "Co jest grane?!"

Super Express Sport na kanale YT ruszył z nowym programem, w którym to widzowie dostali głos. W poniedziałkowy wieczór można było zadzwonić do studia Super Expressu i zadać pytanie brązowemu medaliście mundialu z 1974 r.

Linia telefoniczna bardzo szybko zrobiła się bardzo gorąca, a dyskusja całkiem ciekawa. "Tomek", ewidentnie niezadowolony z postawy Xaviego w roli szkoleniowca Barcelony, podniósł bardzo ważne tematy. Czy Robert Lewandowski jest pewny swojej przyszłości w stolicy Katalonii i kogo będzie miał za sobą w linii obrony...

– Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz to jest ta trójka obrońców, która powinna grać. Nicola Zalewski i Matty Cash na bokach. I musimy zagrać jak z Francją na mistrzostwach świata w Katarze. Niech to będzie powtórka z rozrywki, zagrajmy bez kompleksów. Ich jest 11 i nas jest 11. Sprawa jest jedna: czy Robert Lewandowski będzie wyluzowany? Ostatnio nie rozmawiamy na temat Barcelony, tylko samego Lewandowskiego. Xavi już sam nie wie co mówi. Joan Laporta najpierw go zostawił, teraz zwalnia. A mnie interesuje w tym wszystkim, czy Robert Lewandowski będzie miał komfort psychiczny. Niech mu powiedzą: zostajesz, albo nie chcemy Cię. Chcę, aby Robert pojechał pełen spokoju na Euro. By nie zastanawiał się nad swoją przyszłością w Barcelonie. Tak nie postępuje profesjonalny klub. Co tu jest grane?! – zastanawiał się Tomaszewski.

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim i Barcelonie