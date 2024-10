Julia Szeremeta spotkała się z Robertem Lewandowskim i się zaczęło! Jeden komentarz rozwalił system, pojawił się wulgaryzm

W poniedziałek medalistki olimpijskie z Paryża - złota Aleksandra Mirosław oraz srebrne, Julia Szeremeta, Daria Pikulik i Klaudia Zwolińska - odebrały symboliczne klucze do mieszkań. To nagrody z puli PKOl, a jednym z wręczających był Robert Lewandowski. Osiedle po hasłem "Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich" powstaje w aglomeracji Warszawy, w gminie Lesznowola, niedaleko Lasu Kabackiego. Czwórka wymienionych do kwartału "Paryż" będzie mogła się wprowadzić najwcześniej za cztery lata. To będzie pierwsza część projektu, który zostanie oddany do użytku z liczbą dwóch tysięcy mieszkań.

- Pomysł powstał rok temu. Ten projekt jest ciekawy i będzie robił wrażenie nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jestem szczęśliwy i dumny, że jestem jego częścią. Jestem tym, który bierze czynny udział w planowaniu różnych tematów, w tym sportowych. Zazdroszczę tym osobom, które tam zamieszkają. Ostatnio zostałem dużym fanem padla. Tam też będzie można w niego zagrać" - powiedział na konferencji prasowej Lewandowski, który jest partnerem biznesowym projektu.

Wspólne zdjęcie Lewandowskiego i Szeremety. "Julka pokaż mu kilka sztuczek żeby wiedział jak napier***** kolegów z szatni"

Symbolem idei samego miejsca oraz wyrazem uznania dla mistrzów będzie „mila olimpijska” – droga w kształcie wstęgi, łącząca cztery części inwestycji. Na niemal dwukilometrowej trasie stanowiącej edukacyjną ścieżkę, opowiadającej historię olimpijskich sukcesów polskich sportowców, znajdą się ścieżki biegowe, ścianka wspinaczkowa oraz liczne inne obiekty sportowe. Część sportowa będzie dostępna nie tylko dla mieszkańców osiedla.

Poniedziałkowe spotkanie było także okazją do wspólnych zdjęć z Lewandowskim. Fotki z napastnikiem reprezentacji Polski i FC Barcelona nie odmówiła sobie również Szeremeta, która wszystkim pochwaliła się w mediach społecznościowych. Pod jej postem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale furorę zrobił szczególnie jeden z nich. "Julka pokaż mu kilka sztuczek żeby wiedział jak napier***** kolegów z szatni" - napisał internauta. Pomysłowe, prawda?:)

i Autor: instagram.com/szeremeta15984 Robert Lewandowski i Julia Szeremeta