Kamil Glik bez ogródek o Robercie Lewandowskim! Wydało się, co tak naprawdę myśli. Wyłożył kawę na ławę

Kibice reprezentacji Polski z pewnością nie zaliczą ostatnich tygodni do najbardziej spokojnych, jakie mieliśmy okazję przeżyć w polskiej piłce reprezentacyjnej. Kompromitujące mecze za kadencji Fernando Santosa, kolejne afery pojawiające się w otoczeniu kadry, czy głośny wywiad Roberta Lewandowskiego sprawiły m.in., że pracę w Polsce stracił Fernando Santos, którego zastąpił Michał Probierz, co wymownie skomentował Jan Tomaszewski. Zmiana na ławce trenerskiej biało-czerwonych może zapowiadać również zmiany w powołaniach, a swoją gotowość do pomocy reprezentacji zgłosił Kamil Glik. Polski obrońca w swojej ostatniej rozmowie z "TVP Sport" skomentował również to, co działo się ostatnio w polskiej piłce reprezentacyjnej.

Kamil Glik szczerze o Robercie Lewandowskim i sytuacji w reprezentacji Polski. Wyraził głęboką nadzieję

Kamil Glik odniósł się m.in. do głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego, jakiego kapitan reprezentacji Polski udzielił Mateuszowi Święcickiemu. Skomentował również ostatnie występy biało-czerwonych w eliminacjach do Euro 2024, a ostatecznie skierował pośrednio bardzo ważne słowa do swoich kolegów z reprezentacji.

- Cóż, jak pokazują wyniki, pomysł z wywiadem nie wypalił do końca. Mecz z Albanią przegrany, z Wyspami Owczymi do 70. minuty nie mieliśmy pewności, że to spotkanie wygramy. Widocznie metoda Roberta Lewandowskiego nie zadziałała. Tyle. Oby ta sytuacja po zmianie selekcjonera się uspokoiła, ustabilizowała. Obyśmy wszyscy grali do jednej bramki - wyraził swoją nadzieję doświadczony obrońca reprezentacji Polski w rozmowie z "TVP Sport".