Kibice drżą na wieści o Lewandowskim. Polak musi bardzo uważać, on po prostu nie może tego zrobić!

Michał Probierz ma nieoczekiwany powód do uśmiechu. Jest awans Biało-Czerwonych!

Robert Lewandowski ogłosił to dzień po Walentynkach! Posypały się gratulacje

Trudno uwierzyć w te wieści o polskiej kadrze. Jak to w ogóle możliwe?! Doszło do sensacyjnej zmiany

Robert Lewandowski musi uważać! Polak nie może popełnić tego błędu!

Rozgrywki LaLiga wkraczają w ostateczną fazę. Barcelona, która zmaga się z bardzo dużymi problemami, w poprzedniej kolejce ligowej ledwie co zremisowała z zagrożoną spadkiem do niższej dywizji Granadą. Mimo słabej postawie w rozgrywkach ligowych, Blaugrana w teorii ma szanse na walkę o mistrzostwo Hiszpanii, jeśli tylko będzie zwycieżać kolejne spotkania. Dla drużyny wazne jest więc to, aby nie tracić zawodników, którzy mogliby pomóc w tryumfach. Niestety, w gronie piłkarzy, którzy mogą doczekać się zawieszenia na kolejną kolejkę, w meczu z Getafe, jest właśnie Lewandowski.

Polak jest o żółtą kartkę od zawieszenia w następnej kolejce. Oprócz niego, z podobnym problemem zmagają się Ronald Araujo, Joao Cancelo i Oriol Romeu. Wszyscy będą więc musieli uważać na to, aby nie stracić nie stracić nerwów i zagrać mecz jak najbardziej czysto, gdyż strata jakiegokolwiek z tych piłkarzy może być dość dużym ciosem dla Barcelony. Przypomnijmy, że klub Roberta Lewandowskiego zajmuje obecnie 3. miejsce w LaLidze, tracąc dziesięć punktów do prowadzącego Realu Madryt.