Kim jest Ben Lederman, debiutant powołany do reprezentacji Polski przez Fernando Santosa?

Ben Lederman to jedno z największych zaskoczeń w powołaniach Fernando Santosa na mecze eliminacji mistrzostw Europy z Czechami (24.03) i Albanią (27.03). Niewielu "niedzielnych" kibiców reprezentacji Polski wie, kim jest zawodnik urodzony w Los Angeles, a grający na co dzień w barwach częstocohwskiego Rakowa. Ben Lederman ma na koncie trzy występy w reprezentacji do lat 21.

Kim jest Ben Lederman?

Ben Lederman pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Barcelony, La Masii. W 2020 roku trafił do Rakowa Częstochowa, w którym występuje do dziś. W barwach zespołu spod Jasnej Góry zagrał w 72 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 2 bramki i zanotował 5 asyst.

Na swoim koncie ma dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary Polski. W sezonie 2020/2021 został z Rakowem Częstochowa wicemistrzem kraju.

Ben Lederman - pochodzenie

Ben Lederman urodził się w Stanach Zjednoczonych. Jest synem izraelskich imigrantów. Ma trzy obywatelstwa - amerykańskie, izraelskie i polskie.

Dlaczego Ben Lederman ma polskie obywatelstwo? Korzenie związane z naszym krajem ma jego mama.