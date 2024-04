Koniec Milika w reprezentacji Polski? Były kadrowicz nie ma cienia wątpliwości, to piłkarz musi zrobić!

Jakub Piotrowski pewniakiem w reprezentacji Polski na EURO? Roman Kosecki o atutach kadrowicza, porównał go do byłej gwiazdy! [ROZMOWA SE]

Arkadiusz Milik będzie miał duży problem z tym, aby wrócić do reprezentacji Polski? Jak twierdzi Piotr Czachowski, zawodnik Juventusu Turyn może mieć spory problem, aby przekonać Michała Probierza do tego, by wrócić do drużyny. Jak mówi eks-kadrowicz, a obecnie ekspert telewizyjny, Milik musi podjąć konkretny kroki.

Arkadiusz Milik na wylocie z reprezentacji? Eks-kadrowicz bezlitosny dla gracza Juventusu

Jak stwierdził Czachowski w rozmowie z "WP. SportoweFakty", Michał Probierz już pokazał Milikowi, że na chwilę obecną nie widzi go w reprezentacji Polski.

- - Szanse na to są niewielkie. Przy jego obecnej kontuzji (mięśniowej - przyp. red), a także formie na pewno nie będzie predysponowany do tego, aby pojechać na turniej. Powołania na marcowe baraże dość dobrze nam pokazują, jakie plany ma selekcjoner, więc w kontekście kadry nie wygląda to zbyt dobrze - mówi Czachowski.

Jak stwierdził Czachowski, aby Milik wrócił do kadry, po prostu musi zmienić klub.

- Jeżeli Milik chce dalej grać w reprezentacji, musi zmienić klub. Jeśli zostanie w Juventusie, to da odpowiedź, że ma dość kadry - mówi były reprezentant Polski.