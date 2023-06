Kuba Błaszczykowski przeżywał trudne chwile. Kamil Grosicki się wygadał. Odsłonił nieznane dotąd kulisy

Jakub Błaszczykowski pożegna się z kadrą i... pobije dwa rekordy! To tylko pokazuje, jak ważnym piłkarzem był dla kadry

Lukas Podolski wprost wypalił o Błaszczykowskim. Przewija się jedno słowo. Zwrócił na to szczególną uwagę

Nasz człowiek w Bundeslidze tego napastnika rywali docenia szczególnie. Ma powód: „Nieczęsto się to zdarza…”

Sezon klubowy 2022/2023 dobiegł końca, co oznacza, że rozpoczął się czas zgrupowań reprezentacyjnych. "Biało-Czerwoni" w tym czasie rozegrają dwa spotkania, w pierwszym zmierzą się towarzysko z Niemcami, a cztery dni później będą walczyć o kolejne punkty w eliminacjach mistrzostw Europy. W starciu z podopiecznymi Hansiego Flicka dojdzie do ważnego wydarzenia dla polskich kibiców, a dokładniej mowa o pożegnaniu byłego kapitana reprezentacji Polski - Jakuba Błaszczykowskiego. 37-latek postanowił zakończyć karierę w kadrze, a przy tym towarzyszyć będzie specjalne podziękowanie w formie wystąpienia przez 16 minut właśnie w meczu z Niemcami.

Kamil Grosicki ujawnił nieznane dotąd kulisy! Pomocnik opowiedział o ciężkim momencie dla Błaszczykowskiego

Kamil Grosicki w rozmowie z "Interią" wspomniał sytuację, która miała miejsce podczas nieudanego dla reprezentacji Polski mundialu w Rosji. Wówczas podopieczni Adama Nawałki zajęli ostatnie miejsce w grupie H, w której walczyli z: Kolumbią, Japonią oraz Senegalem. O meczu z "Samurajami" opowiedział piłkarz Pogoni Szczecin. - Mecz układał się tak, jak się układał, wszyscy pamiętamy. Piłka nie chciała wyjść poza boisko. Z szacunku do Kuby usiadłem na murawie, udając zmęczenie, żeby sędzia zatrzymał grę i pozwolił na przeprowadzenie zmiany. Ostatecznie nic to nie dało. Wiem, jak bardzo bolesne było dla Kuby to stanie przy linii bocznej. Sam miałem podobną sytuację na Euro 2012 - opowiedział Grosicki.

Grosicki nie będzie miał możliwości być przy Błaszczykowskim podczas pożegnalnego meczu, ponieważ Santos zdecydował, że nie powoła na zgrupowanie piłkarza Pogoni Szczecin.

DZIĘKUJEMY KUBA! ❤️ Najważniejsze momenty Jakuba Błaszczykowskiego w reprezentacji 🇵🇱 #Kuba16— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 16, 2023