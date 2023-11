i Autor: Cyfrasport QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum

Sprawdź swoją wiedzę

Lewandowskiego zna każdy, a resztę polskich piłkarzy? Sprawdź, czy rozpoznasz ich w specjalnym QUIZIE. 15/20 to minimum!

KH 13:04

Robert Lewandowski to piłkarz, którego nie trzeba przedstawiać na całym świecie. Z pozostałymi polskimi piłkarzami jest inaczej, a czy są oni rozpoznawalni w ojczyźnie? Postanowiliśmy sprawdzić to w specjalnym QUIZIE! Poniżej możesz sprawdzić swoją wiedzę. Wynik 15/20 to absolutne minimum prawdziwego kibica piłki nożnej w Polsce.