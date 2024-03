Męczarnie Polaków w meczu z Izraelem. Dwa gole rezerwowych, pomógł nos trenera.

Jakub Piotrowski wymiata w Bułgarii, rozgrywa sezon życia. Traktują go tam jak króla, został doceniony podwójnie!

Mecz odbywał się w niemieckiej Jenie, gdyż z racji napiętej sytuacji w Izraelu, drużyny sportowe rozgrywają mecze poza granicami kraju. Polacy rozpoczęli mecz fatalnie, bo już w 5. min dali się zaskoczyć rywalom. Ariel Mosór stracił piłkę przy linii bocznej, ta trafiła do Adiego Yony, który z bliska nie dał szans Kacprowi Tobiaszowi. Polacy grali ślamazarnie, ale w końcu zaczęli stwarzać sytuacje pod bramką rywali. Strzał Filipa Marchwińskiego obronił Niv Eliasi, a później uratowała go poprzeczka, po tym, jak niefortunnie główkował jeden z jego obrońców.

Legia ukarana przez UEFA, to już tradycja. Konsekwencje poniesie również w następnej edycji europejskich pucharów

Dopiero po przerwie, gdy trener Adam Majewski dokonał zmian gra Polaków uległa poprawie. Na boisku pojawili się Kajetan Szmyt i Maksymilian Pingot. Okazało się, że ta dwójka rozstrzygnęła losy meczu. Najpierw Pingot, obrońca Stali Mielec skierował piłkę do siatki, dobijając piłkę po strzale Filipa Szymczaka. Kiedy Polakom zajrzało w oczy widmo remisu i strata ważnych punków, rzucili się do ataków. W 89. min Kajetan Szmyt popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu, a piłki nie zdołał sięgnąć Eliasi. Podopieczni trenera Adama Majewskiego objęli prowadzenie w grupie wyprzedzając o 3 punkty Niemców, ale ci rozegrali dwa mecze mniej. Zwycięzca grupy awansuje do finałów MME bezpośrednio, a o awansie drużyn z drugich miejsce zdecyduje dodatkowa tabela.

Henryk Kasperczak nie ma wątpliwości, kto jest faworytem w barażach. Nam mówi, w czym upatruje szansy Polaków [ROZMOWA SE]