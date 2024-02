Michał Listkiewicz: Późno już by oczekiwać, że marcowe baraże... [MIŚ Z OKIENKA]

Na razie oglądamy męczenie buły, niski pressing i lagi na Roberta. Późno już by oczekiwać, że marcowe baraże wygramy w pięknym stylu. To życzenie z gatunku zjeść ciastko i mieć ciastko. Przepchnijmy Estończyków i Walijczyków lub Finów w brzydkiej szarpaninie, postawmy się wielkim na EURO, a o stylu niech Michał Probierz pomyśli za pół roku.

Ryszard Czarnecki uważa się za eksperta od wszystkich dyscyplin sportu, niech mu będzie. Ale czepianie się premiera Donalda Tuska za krytykowanie amerykańskich konserwatystów w związku z ich dziwnym stanowiskiem wobec Ukrainy jest bez sensu. W sporcie, polityce i interesach pozycja wyprostowana daje większą gwarancję sukcesu niż klęcząca. Też zaczepiłem kiedyś leciutko obecnego premiera nazywając go politykiem w krótkich spodenkach. Oczywiście miałem na myśli piłkarską pasję pana Donalda, ale różnie to komentowano, a mnie przypomniała się stara prawda, że słowo skowronkiem się wznosi, a jastrzębiem spada. Polecam Szanownym Czytelnikom w relacjach rodzinnych, towarzyskich i zawodowych.

Długoletni rzecznik prasowy PZPN i manager reprezentacji Jakub Kwiatkowski objął stery redakcji sportowej TVP, co najbardziej pewnie zaskoczyło jego byłych pracodawców. Wiele telewizyjnych i sportowych osobowości pełniło tę funkcję: Ryszard Dyja nazywający podwładnych karłami, majestatyczny Jerzy Mrzygłód, dyskretny Zygmunt Lenkiewicz, kochany za komentatorstwo Włodzimierz Szaranowicz, olimpijski bohater Robert Korzeniowski. Teraz mamy młodego z dorobkiem i poparciem środowiska oraz Darkiem Szpakowskim pod prawą ręką. Dobrze zaczął, tuzy zostały na pokładzie, deserem po niedzielnym obiedzie będzie ligowa piłka, na horyzoncie prawa do nowych imprez światowej rangi. Rywalizacja z wytrawnym graczem na tym rynku Marianem Kmitą z Polsatu zapowiada się pasjonująco. Dla dobra widzów. Przez ostatnie lata reputacji TVP broniły kanały sportowy i kulturalny. Teraz inne redakcje mają z kogo czerpać dobre wzory.

Kto był na piłkarskiej gali Podkarpacka Nike, ten uwierzył w przyszłość polskiego futbolu. Tysiące małych klubów i akademii robią kapitalną robotę, a nagradzanie piłkarzy z A czy nawet B klasy jest świetnym pomysłem. To w Krośnie, Jarosławiu i Wiązownicy rosną zawodnicy, którzy być może zagrają kiedyś w reprezentacji Polski. Pięknie, po bałkańsku jak lubi nasz minister sportu. Powinien wybrać się do Słowenii, bo to sportowy fenomen czerpiący siłę z systemu edukacji, społecznego entuzjazmu do sportu amatorskiego, ale też z bałkańskich tradycji, genów. W przeciwieństwie do ZSRR sukcesy sportowe w Jugosławii łączyły sztucznie łączone ze sobą narody.

Dlaczego tak mało sportowców z Ukrainy gra w Polsce? Język, mentalność, bliskość, dobre szkolenie to atuty. My wolimy ekscentrycznych południowców, często ze szkodą dla atmosfery w zespole. A przecież to sportowcy budzą największą sympatię spośród przybyłych do nas Ukraińców. Wiktor Zborowski był obiecującym koszykarzem, jest świetnym aktorem (największym na pewno, mierzy 2 metry wzrostu) i minęło mu pół wieku pracy na scenie i ekranie. Kocham go za ciepło, dobroć, altruizm i empatię. Oczywiście za miłość do sportu też.

