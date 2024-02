Potężne zamieszanie u Roberta Lewandowskiego. Wszystko może się stać jeszcze w tym miesiącu, mieli podjąć nagłą decyzję

Co za nagranie!

Wielkie zamieszanie w klubie Lewandowskiego! Xavi stracę pracę szybciej? Media donoszą o ultimatum dla szkoleniowca!

Sam Xavi zapowiadał, że po sezonie pożegna się z klubem, odchodząc z roli szkoleniowca pierwszej drużyny. Jak donosi "AS", plany szkoleniowca może pokrzyżować sam klub ze stolicy Katalonii, którzy może zwolnić go szybciej. Eks-gracz klubu miał usłyszeć od włodarzy klubu, że brak poprawy wyników może skutkować jego szybszym zwolnieniem. Władzom Barcelony miał bardzo nie przypaść do gustu pojedynek z Granadą, który Barca zremisowała 3:3.

Odejście Xaviego w trybie szybszym, niż możnaby było do tej pory zakładać jest dość prawdopodobne. Jak donoszą media, klub znalazł już trenera, który ma tymczasowo przejąć drużynę i będzie to łączony od dawna z pracą w Barcy, eks-obrońca klubu, Rafael Marquez. Czy Xavi utrzyma posadę do końcu sezonu? Zależeć od tego będzie wynik starcia klubu w meczu 1/8 Ligi Mistrzów przeciwko Napoli. Jeśli Barcelona odpadnie, wtedy Xavi będzie mógł pożegnać się z klubem.