Michał Listkiewicz: To tam poznali się na talencie Roberta Lewandowskiego... [MIŚ Z OKIENKA]

Sam odbębniłem rok w wojsku, tarzałem się po poligonach, wartowałem w magazynach amunicji, czyściłem broń wyciorem i kible szczoteczką do zębów, poddawałem się mustrze i szykanom, a jednak z sentymentem wspominam ten czas. Bardzo dużo ćwiczyłem na boisku i basenie, w hali i w lesie. Sędziowałem też mecze elbląskiej okręgówki, za co otrzymywałem honorarium w naturze czyli pęcie kiełbasy i litrze gorzałki, koledzy z koszar bardzo lubili moje powroty z meczu. Wypracowana wtedy sprawność i wytrzymałość pomaga mi dziś być dziarskim emerytem. Nauczyłem się też jak naprawić silnik i zagęścić grochówkę mąką, by smakowała jak prawdziwa. Sport wojskowy był w Polsce potęgą, do dziś jest nią w wielu krajach europejskich. Lekceważenie wojskowej powinności dowodzi zmian w świadomości polskiego społeczeństwa. Czy dobrych? Czas pokaże.

Krytycy Donalda Tuska zarzucali mu często, że zbyt często "harata w gałę" czyli gra w piłkę nożną. Moim zdaniem to akurat dodawało byłemu i zapewne nowemu Premierowi RP splendoru i charyzmy. Kpiny z tego, że ktoś uprawia - choćby amatorsko - sport, dba o własne zdrowie i dobre samopoczucie, dowodzą, że kibicować to my lubimy, ale spocić się już nie za bardzo. Znajomy trener wyznał, że kiedyś w każdej wiejskiej zagrodzie miał pięciu chętnych do trenowania, a dziś tylu zgłasza się w całej wsi. Smutno to koresponduje ze śmiercią Adama Gocela, twórcy legendarnej akcji "Piłkarska kadra czeka" adresowanej do dzieci z prowincji. Miastowym zawsze było łatwiej, mieli kluby sportowe za rogiem, dziś mają liczne szkółki, akademie. Oferta jest bardzo bogata, jakość szkolenia niestety taka jak gra polskiej reprezentacji w eliminacjach ME.

Co to się porobiło! Wykpiwani przez europejską piłkarską elitę Węgrzy brawurowo wywalczyli awans na EURO a my... wiadomo. Wybitny dziennikarz i historyk sportu Gyuri Szollosi wzrusza się, że pół wieku czekał na rok, w którym Madziarzy nie przegrają żadnego meczu. Doczekał się w 2023. Czy sędziwy już "Miś" dożyje takiego roku w wykonaniu Biało-czerwonych? Gotów jestem dociągnąć nawet do setki, w czym wojskowa przeszłość powinna mi pomóc.

Selekcjonerze Michale, przyjacielu od cygarowego nałogu, postaraj się, bym nie musiał czekać tak długo! Na razie setne urodziny świętował wielce zasłużony klub Znicz Pruszków. To tam poznali się na talencie Roberta Lewandowskiego, po tym jak Legia kazała mu oddać sprzęt i dać sobie spokój z futbolem. Znicz to mazowiecka legenda, niech nigdy nie gaśnie, bo takimi klubami z drugiego szeregu polski sport stoi. Szczere gratulacje!

