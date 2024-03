Michał Probierz podjął kluczową decyzję przed meczem z Walią! Skreślił trzech piłkarzy, oni o awans do EURO nie zagrają!

Michał Probierz podjął decyzję w sprawie składu drużyny, która zawalczy o finały mistrzostw Europy! Tuż po północy selekcjoner zadecydował, jak będzie wyglądać lista zawodników, którzy stoczą bój z Walijczykami w Cardiff, skreślając przy tym trzech zawodników.

Michał Probierz zadecydował. To Ci piłkarze nie zagrają z Walią

Na liście zawodników, którzy nie zawalczą z Walią o finały mistrzostw Europy znajdują się Jakub Moder, Paweł Bochniewicz i Paweł Wszołek. Jeśli chodzi o pomocnika Brighton and Hove Albion, powodem dla którego Michał Probierz mógł zadecydować o tym, aby piłkarz nie zagrał był jego słabszy występ w pierwszej rundzie baraży z Estonią. Bochniewicz z kolei nie dostał szansy także w trakcie meczu z rywalem z nadbałtyckiego kraju. Jeśli chodzi o Pawła Wszołka, to piłkarz warszawskiej Legii został dowołany do kadry w miejsce Matty'ego Casha, który z powodu kontuzji mięśnia opuścił zgrupowanie i wyjechał do Anglii, aby podjąć się leczenia. Brak Wszołka w kadrze może sugerować, że do formy i gotowości do gry doszedł Przemysław Frankowski z Lens, który zakończył starcie z Estonią z urazem. W stosunku do pierwszego meczu, miejsce w ostatecznym składzie znalazło się także dla obrońcy Empoli - Sebastiana Walukiewicza.