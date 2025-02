Michał Probierz przypomniał tajemniczy list jaki dostał po Euro. Tak go sprowokował

Żona Przemysława Frankowskiego to prawdziwa rakieta! Jak Turcy ze Stambułu zobaczą te ZDJĘCIA, to zaparują im okulary

To już potwierdzone!

Podczas audycji poruszono temat eleganckiego ubioru, selekcjoner został wywołany do tablicy. Ten przecież podczas meczów Euro 2024 słynął z ekstrawaganckich garniturów. One szybko przyciągnęły uwagę mediów i kibiców.

Probierz przyznał wprost, że moda stała się dla niego ważnym elementem pracy trenerskiej, a także sposobem na wyróżnienie się w piłkarskim świecie. "Fajny list dostałem od pewnej kobiety, przeszedł do federacji, że dziwne jest to, iż ktoś, kto reprezentuje godnie kraj, wygląda dobrze i... jeszcze jest za to krytykowany" – zdradził z uśmiechem selekcjoner, przytaczając treść listu.

To nie pierwszy raz, kiedy Michał Probierz porusza temat mody i stylu. Pomimo licznych porównań oraz krytyki, którą otrzymywał, szczególnie podczas (i po) Euro 2024, selekcjoner konsekwentnie trzyma się charakterystycznego dress-code'u. Probierz stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych trenerów w Polsce, a jego wizerunek stał się tematem wielu dyskusji.

Mimo że w piłce nożnej najważniejsza jest gra na boisku, Probierz udowadnia, że detale, takie jak elegancki ubiór, również mogą mieć znaczenie. Ostatecznie to, jak postrzegają go nie tylko kibice, ale i osoby związane z piłką nożną, zależy nie tylko od jego decyzji trenerskich, ale również od tego, jak potrafi wyjść poza tradycyjny obraz trenera. Niedługo znów kibice będą oceniać Probierza pod kątem wydarzeń sportowych. W marcu reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania eliminacyjne. Stawką jest oczywiście awans do przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Biało-czerwoni zmierzą się z z Litwą (21.03) i Maltą (24.03).

Michał Probierz w eleganckim garniturze na meczu z Holandią, zrobił furorę w sieci [Galeria]