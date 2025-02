GKS i Piast w tym roku wciąż bez porażki, ale śląskie derby bez fajerwerków

Co za gol pod Wawelem! Znicz zapłonął w Krakowie, Wiśle znów uciekają baraże!

Jesienne spotkanie obu ekip obfitowało w emocje i gole: padły aż cztery (2:2). W rewanżu spośród autorów ówczesnych goli zabrakło jednak na murawie Adama Zrelaka (zaliczył dublet, obecnie przechodzi rekonwalescencję po operacji) oraz Michaela Ameyawa (zamienił Piasta na Raków). Michał Chrapek zaś zazwyczaj wolał podawać partnerom (maczał przecież palce w ubiegłoweekendowej zwycięskiej bramce dla Piasta w meczu z Legią) niż samemu „dziurawić” siatkę przeciwnika.

Pokazał to zresztą po przerwie. W 50. minucie to on wyłożył „na tacy” piłkę Erikowi Jirce. Niepilnowany Słowak z 14. metrów uderzył celnie, ale w środek bramki, dając szansę Dawidowi Kudle na odbicie piłki. Po kolejnym dograniu Chrapka – tym razem z kornera – nieznacznie pomylił się z kolei Jakub Czerwiński.

Katowiczanie – którzy tydzień wcześniej niespodziewanie przywieźli komplet „oczek” z Częstochowy - równie rzadko co gliwiczanie przyprawiali swych fanów o pozytywne szybsze bicie serca. Mogło się dla nich zacząć idealnie, ale w 2. minucie Mateusz Kowalczyk o sekundę za długo zwlekał ze strzałem z kilkunastu metrów i zdążył go zablokować wspomniany Czerwiński.

Zdecydowana większość ofensywnych poczynań gospodarzy grzęzła w defensywnych zasiekach gości. A jak już któraś z piłek przez nie się przedarła – jak po uderzeniu Borjy Galana z rzutu wolnego przed przerwą czy Bartosza Nowaka z 20 m po zmianie stron, był na miejscu František Plach.

Gliwiczanie do samego końca aktywniejsi byli w szukaniu zwycięskiej bramki, nie zdołali jednak dopiąć swego. Po stronie gospodarzy z kolei „piłkę meczową” w 85. minucie miał Galan. Strzał Hiszpana zdołał jednak obronić słowacki golkiper Piasta.

W tej sytuacji jedynym zespołem z trzema wiosennymi zwycięstwami jest Pogoń. Piast i GKS zachowały natomiast miano niepokonanych w tym roku na ligowych boiskach, ale pełnej satysfakcji z tego faktu po niedzielnych derbach chyba nie mają...

GKS Katowice – Piast Gliwice 0:0

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 6753.

GKS: Kudła – A. Czerwiński, Jędrych, Kuusk – Wasielewski (89. Gruszkowski), Kowalczyk, Milewski (79. Drachal), Galan – Błąd (89. Marzec), Nowak – Bergier (59. Szymczak)

Piast: Plach – Huk, Munoz Ż, J. Czerwiński, Drapiński – Jirka, Dziczek Ż, Tomasiewicz (89. Leśniak), Chrapek, Rosołek (46. Szczepański) - Felix

