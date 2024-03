Michał Probierz wyróżnił ten duet za mecz z Estonią. Selekcjoner wspomniał o dobrym prognostyku przed batalią z Walią

Od samego początku prezentowali dobry styl

W pierwszej połowie Polska strzeliła gola i od 27. minuty grała z przewagą zawodnika. Kolejne bramki padły jednak dopiero w drugiej połowie. - Podobało mi się, że zaczęliśmy grać w piłkę - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Nie tylko dośrodkowaniami, ale też potrafiliśmy płynnie zagrywać piłkę przez środek. Zdobyliśmy również jedną z bramek po strzale z dystansu. W ogóle tych uderzeń z dalszej odległości było bardzo dużo. To my doprowadziliśmy do sytuacji, że graliśmy dobrze i od samego początku prezentowaliśmy dobry styl, potrafiliśmy stworzyć sytuacje. To zasługa Nicoli Zalewskiego, że rywal po faulach na nim zobaczył dwie żółte kartki - analizował.

Na wyróżnienie zasłużył m.in. Nicola Zalewski, który sprawił, że po faulu na nim rywal został ukarany czerwoną kartką. Pozytywnie zaprezentował się także Jakub Piotrowski, który w czwartym występie w kadrze zdobył drugą bramkę. - Rzeczywiście, obaj prezentują się dobrze - zaznaczył trener Probierz, cytowany przez PAP. - Oglądaliśmy ich na bieżąco. Wiemy, co mogą dać reprezentacji. Dla mnie ważne jest również, że Kuba strzelił gola z dystansu. Wiem, jakim dysponuje uderzeniem i jak prezentuje się w Ludogorcu. Trzeba także pochwalić innych piłkarzy. Potrafiliśmy grać płynnie, utrzymać się przy piłce. Mam nadzieję, że to dobry prognostyk przed kolejnym meczem - podkreślił szkoleniowiec drużyny narodowej.

