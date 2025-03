Mocna wymiana zdań Michała Probierza z ekspertami TVP po meczu z Maltą

Już po meczu z Litwą na Michała Probierza spadła spora krytyka. Reprezentacja Polski wymęczyła zwycięstwo 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego po rykoszecie od obrońcy, a poniedziałkowa wygrana 2:0 z Maltą niewiele zmieniła. Styl gry Biało-Czerwonych przed nadchodzącymi starciami z Finlandią i Holandią wciąż zostawia sporo do życzenia, o czym najlepiej świadczą słowa kapitana po marcowych bojach.

Robert Lewandowski bez ogródek po meczu z Maltą. Słowa kapitana, które dają do myślenia

- Nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, od najmniejszych elementów po schematy, po rozegranie. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pewne pytania, które mieliśmy przed tym zgrupowaniem. Ok, mamy jakąś bazę, ale czas najwyższy wziąć się do roboty i poprawiać tę naszą grę - powiedział Lewandowski w rozmowie z TVP Sport. Ta wypowiedź nie najlepiej świadczy o pracy selekcjonera, który pracuje z kadrą od 18 miesięcy i ma za sobą Ligę Narodów czy Euro 2024. Nic dziwnego, że pojawiły się niewygodne pytania, z którymi Probierz zmierzył się w studiu TVP.

Po krótkiej rozmowie z Mają Strzelczyk selekcjoner odpowiadał na pytania Mateusza Borka, Artura Wichniarka, Grzegorza Mielcarskiego i Janusza Michallika. Ten drugi postanowił nawiązać do niedawnego meczu z Holandią na Euro 2024, po którym kadra pomimo porażki była chwalona.

- Po tych wszystkich meczach, kiedy cały czas stawiasz na trójkę z tyłu. Dzisiaj myślę, że w meczu z Holandią nie jest to opcja, która nie pozwoli Holendrom stwarzać sytuacji. Czy w ogóle rodzi się w twojej głowie myśl, żeby przejść na czwórkę z tyłu? Z jedną porządną "6", żeby jednak z Holandią dać sobie pewną szansę pozostania w tym meczu - spytał Wichniarek.

Robert Lewandowski już w środku nocy opuścił zgrupowanie. Jeden szczegół przykuwa uwagę [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

"Ja ci nie przerywałem". Probierz do Wichniarka

- Zaprzeczasz sam sobie, Artur. Graliśmy trójką w meczu z Holandią i zagraliśmy dobrze, wyeliminowaliśmy atuty Holendrów - odpowiadał Probierz, na co ekspert TVP przypomniał, że ten mecz został przegrany. - Ale ja ci nie przerywałem - skontrował go trener, a sytuację musiał nadzorować prowadzący studio Borek.

- Jeżeli chodzi o samo ustawienie, nie mam problemu z przejściem do innych ustawień. Chętnie bym zmieniał nawet w trakcie meczu, bo jestem uniwersalny, ale najpierw trzeba mieć skrzydłowych, którzy graliby regularnie, a takich nie ma - kontynuował Probierz, co włączyło do dyskusji Mielcarskiego.

Cezary Kulesza przemówił po meczu z Maltą. Prezes PZPN dolał oliwy do ognia

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Probierz przypomniał Mielcarskiemu pracę z Fernando Santosem

- Powiedziałeś Michał o tym, że nie grają. Ale właśnie postawiłeś na ludzi, którzy nie grają. Postawiłeś na Kamińskiego, który nie gra, na Kiwiora, który nie gra, wcześniej na Modera. I oni tak naprawdę się sprawdzają, też dają radę - zauważył ekspert TVP i były asystent Fernando Santosa.

- Ty akurat powinieneś mieć bardzo dobrą selekcję, powinieneś powiedzieć nazwiska skrzydłowych. Jeżeli są tacy, to przypomnę ci, że jak byłeś na ławce, to na boku grali środkowi pomocnicy - zripostował go Probierz.

- Gdybym za to odpowiadał, to może bym to zmienił - odpowiedział Mielcarski i wymienił Przemysława Frankowskiego oraz Matty'ego Casha jako potencjalnych skrzydłowych. - Cash jest prawym obrońcą, Frankowski też. Broń Boże, nie będę się tutaj przekrzykiwał. Ja jestem za to odpowiedzialny i gramy takim ustawieniem, bo na dzisiaj mamy do tego zawodników - zakończył dyskusję selekcjoner, który podkreślił jeszcze, że na nikogo się nie obraża i doskonale rozumie emocje związane z wymianą zdań o piłce nożnej.

Kibice bezlitośni dla reprezentacji Polski po meczu z Maltą. „Dno i wodorosty” [SONDA WIDEO]

𝐃𝐥𝐚𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 nie zagrał od pierwszych minut... "Chwała Robertowi". 📲 Cała rozmowa z Michałem Probierzem ▶️ https://t.co/1es4PgMlw3 pic.twitter.com/EuASY8tKOd— TVP SPORT (@sport_tvppl) March 25, 2025