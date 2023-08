i Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Sebastian Szymański i Piotr Zieliński

Mocny głos znanego ligowca o polskim pomocniku w Turcji. „Oto nowy lider reprezentacji!”

Cztery mecze w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, a w ich dwa gole i dwie asysty. Dwa występy w Süper Lig i kolejne „liczby”: bramka i asysta. Sebastian Szymański do Fenerbahce, jak mówi ekspert od ligi tureckiej, Jacek Cyzio, „wszedł z drzwiami”. - To już najwyższy czas, by naprawdę postawić na niego w zespole narodowym – podkreśla nasz rozmówca.