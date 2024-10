Tak Vinicius Jr zareagował na wyniki Złotej Piłki 2024. Gwiazdor Realu Madryt jest bardzo rozgoryczony! Wymowne słowa

Kolejny skalp do gabloty?

Złota Piłka znów wzbudza ogromne emocje. Przez lata o tytuł Piłkarza Roku walczyło zaledwie dwóch zawodników – Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Dopiero w ostatnim czasie do tego grona dołączyli m.in. Neymar czy Robert Lewandowski. W tym roku oczywistego zwycięzcy brakowało. Wiele mówiło się o triumfie Viniciusa Jr-a, który osiągnął wszystko z Realem Madryt i nieźle radził sobie z Brazylią podczas Copa America. Według pierwszych plotek, to właśnie on miał otrzymać najważniejszą nagrodę. Ostatecznie Złota Piłka trafiła w ręce Rodriego, zawodnika Manchesteru City i mistrza Europy z Hiszpanią.

Vinicius Jr i cała ekipa Realu Madryt w ostatniej chwili odwołała swój lot na galę organizowaną przez France Football i UEFA. W sieci znów rozgorzała burza na temat nie tylko wyników, ale także postawy „Królewskich”. Na miejscu nie pojawił się nikt z delegacji ze stolicy Hiszpanii. Zawodnicy publikowali także gorzkie komentarze na ten temat. Jeden z nich pojawił się na profilu Viniciusa na platformie X.

- Zrobię to jeszcze 10 razy, jeśli będzie potrzeba. Nie są na to przygotowani! - napisał Vinicius Jr.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.— Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Swoje trzy grosze dorzucił także Eduardo Camavinga. - Polityka w piłce. Bracie, dla mnie jesteś najlepszym piłkarzem świata i żadna nagroda tego nie zmieni. Kocham Cię – dodał.

Z kolei trener Realu Madryt, Carlo Ancelotti napisał: - Chcę podziękować mojej rodzinie, mojemu prezydentowi, mojemu klubowi, moim piłkarzom, w szczególności Viniemu i Carvajalowi - stwierdził.