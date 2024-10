Niespodziewany powrót do Serie A. Wielki talent zmieniał kluby jak rękawiczki, znów dostaje szansę

Karol Linetty pcha się do reprezentacji Polski. Padły słowa o armacie i wykonaniu wyroku [WIDEO]

34-letni obecnie Balotteli był wielkim talentem, który tak naprawdę nigdy nie wykorzystał swojego potencjału, choć był zawodnikiem największych klubów Europy. Grał m.in. w Interze, Manchesterze City czy Liverpoolu. Jego charakter, nie do końca profesjonalny i często rozrywkowy sprawiał, że bardzo często zmieniał kluby. Ostatnie miesiące to już raczej odcinanie kuponów od wcześniejszej kariery, bo grał w szwajcarskim Sionie, z którego trafił do tureckiej Adany Demirspor.

W niej jednak nie zagrał żadnego meczu, gdyż zmagał się z przewlekłą kontuzją. Od lipca pozostawał bez pracy, a teraz z jego usług zdecydowała się skorzystać Genoa, mająca duże problemy w Serie A. Zespół w obecnym sezonie spisuje się bardzo słabo i wylądował w strefie spadkowej, bo zajmuje 18.miejsce. Dużym osłabieniem była sprzedaż Mateo Reteguiego do Atalanty Bergamo za 22 mln euro. Ten błyszczy teraz w Serie A i reprezentacji Włoch. Klub z Genui ma nadzieję, że Balotelli w jakimś stopniu zapełni lukę po Reteguim. Piłkarz związał się z Genoą rocznym kontraktem.

- Jestem podekscytowany, chcę zacząć pracować i pozdrawiam wszystkich kibiców - powiedział Mario Balotelli, cytowany przez oficjalną stronę nowego klubu. Balotelli zaliczył 36 występów w reprezentacji Włoch, strzelając w nich 14 goli. Był w znakomitej dyspozycji podczas EURO 2012 w Polsce i Ukrainie, w których strzelił 3 gole, a reprezentacja Italii doszła do finału ulegając w nim Hiszpanii. Balotelli ma w dorobku zdobycie Ligi Mistrzów w barwach Interu Mediolan w sezonie 2009/10.

