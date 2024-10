Kim jest Rodri? Sylwetka faworyta do Złotej Piłki. Osiągnięcia, sukcesy i kariera

Rodri ze Złotą Piłką 2024?

Rodri, a właściwie Rodrigo Hernández Cascante, od pięciu lat jest piłkarzem Manchesteru City. Z tym klubem sięgnął po cztery ostatnie mistrzostwa Anglii z rzędu, a także wygrał upragnioną Ligę Mistrzów w sezonie 2022/23. To wtedy przeżył pierwszy z wielkich momentów - w finale z Interem (1:0) strzelił gola na wagę trofeum. Już wcześniej był uwzględniany w gronie najlepszych środkowych pomocników świata, ale udział w tak ważnej chwili przyniósł mu jeszcze więcej rozgłosu. O szansach Rodriego na Złotą Piłkę zaczęto jednak na poważnie mówić po Euro 2024. gdzie z reprezentacją Hiszpanii sięgnął po złoto. Sam został wybrany najlepszym piłkarzem całego turnieju i stał się realnym konkurentem Viniciusa Juniora, który po wygraniu Ligi Mistrzów był głównym faworytem do sięgnięcia po Złotą Piłkę.

Rodri - sylwetka

Rodri w wieku 28 lat może wejść na piłkarski szczyt. Najświeższe przecieki mówią, że to on odbierze Złotą Piłkę 2024. Ten hiszpański pomocnik urodził się 22 czerwca 1996 roku w Madrycie i zaczął karierę w szkółce miejscowego Atletico Madryt. Z niej w 2013 r. przeniósł się do Villarreal, gdzie eksplodował jego talent. To z tym klubem zadebiutował w La Liga i szybko zaimponował na tyle, że sięgnął po niego były klub - tym razem już do pierwszej drużyny. Jeden sezon 2018/19 w barwach Atletico wystarczył, aby Rodri przekonał do siebie samego Pepa Guardiolę. Słynny trener Manchesteru City sięgnął po tego 23-letniego wówczas piłkarza i z pewnością się nie zawiódł. Od pięciu lat Hiszpan jest jednym z liderów klubu, który dominuje w angielskiej Premier League i co roku walczy o najwyższe cele w Lidze Mistrzów. Zazwyczaj nieco w cieniu największych gwiazd odpowiadających bardziej za ofensywę, ale w 2024 r. to on grał pierwsze skrzypce.

Rodri - osiągnięcia i sukcesy

Rodri największe sukcesy święci z klubem z Manchesteru, ale jest uwielbiany nie tylko w Anglii. Jako czołowy zawodnik reprezentacji rozkochał w sobie całą Hiszpanię. Poniżej imponująca lista osiągnięć tego 28-letniego pomocnika:

Klubowe:

Mistrzostwo Anglii: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Liga Mistrzów UEFA: 2022/2023

2022/2023 Finał LM: 2020/2021

2020/2021 Superpuchar UEFA: 2018 (z Atletico Madryt), 2023 (z Manchesterem City)

2018 (z Atletico Madryt), 2023 (z Manchesterem City) Klubowe Mistrzostwa Świata: 2023

2023 Puchar Anglii: 2022/2023

2022/2023 Puchar Ligi Angielskiej: 2019/2020, 2020/2021

2019/2020, 2020/2021 Tarcza Wspólnoty: 2019

Reprezentacyjne:

Mistrzostwo Europy: 2024

2024 Liga Narodów UEFA: 2022/2023

2022/2023 Wicemistrzostwo Europy U-21: 2017

2017 Mistrzostwo Europy U-19: 2015