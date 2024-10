i Autor: Grafika: Super Express Jan Tomaszewski o kontrowersjach w Złotej Piłce! + Vini Jr, Lewandowski

Specjalny program live

Jan Tomaszewski o kontrowersjach w Złotej Piłce! Skandal czy słuszne wyniki? [NA ŻYWO]

Rodri wygrał Złotą Piłkę 2024! Piłkarz Manchesteru City jest pierwszym zawodnikiem w historii "Obywateli" i pierwszym od ponad 60 lat Hiszpanem, który zgarnął najważniejsze indywidualne wyróżnienie w świecie futbolu. W sieci rozpętała się burza. Kto bardziej zasłużył na to wyróżnienie? On czy Vinicius Jr? Dlaczego Lewandowski nie znalazł się nawet w czołowej 30-tce rankingu? Porozmawiamy o tym z Janem Tomaszewskim podczas specjalnego wydania Futbologii Przemka Ofiary we wtorek, 29 października o 11:00.