i Autor: AP Wydało się, z kim i gdzie Robert Lewandowski spędza urlop! Pojawiły się ZDJĘCIA!

Kwoty w milionach euro

Na tyle wycenia się teraz polskich piłkarzy. Sensacyjne zestawienie, zaskakujący lider, Robert Lewandowski daleko w tyle

Euro 2024 powoli dobiega końca, okno transferowe otwarte na oścież, to zatem idealny czas by rzucić okiem na aktualną wycenę naszych reprezentantów. Najnowsze zestawienie najwartościowszych polskich piłkarzy jest mocno zaskakujące. Robert Lewandowski nie załapał się do nawet do czołowej piątki.