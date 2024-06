Kim jest Jakub Kiwior? Sylwetka obrońcy reprezentacji Polski: żona, klub, reprezentacja

Serhij Rebrow o motywacji Ukraińców przed występem na EURO, to wystarczy. Co za słowa o gwieździe reprezentacji Polski!

W dużej imprezie Jakub Kiwior nie jest nowicjuszem: ma za sobą powołanie na mundial 2022 r. w Katarze, które wręczył mu znający go dobrze z młodzieżówki Czesław Michniewicz. Nominalnie Kiwior to lewy obrońca, ale najczęściej gra w kadrze na stoperze, bywał tez próbowany w roli defensywnego pomocnika. Portal Transfermarkt podaje, że aktualna wartość rynkowa reprezentanta Polski to 30 mln euro.

Jakub Kiwior – reprezentacja

Historia Jakuba Kiwiora w reprezentacji Polski jest dość krótka, bowiem debiut w seniorskiej kadrze zanotował dopiero w czerwcu 2022 roku, ale od tamtego czasu występuje w niej regularnie, uzbierał już 21 spotkań. Dużo więcej można powiedzieć na temat jego gry w drużynach młodzieżowych, w których grał od kategorii U16 aż do młodzieżówki U21, w której debiutował pod wodzą Czesława Michniewicza i grał jeszcze w 2022 roku. W U21 uzbierał 15 występów, ale jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to szybko powinien zanotować więcej w dorosłej reprezentacji.

Jakub Kiwior – klub

Pierwsze piłkarskie kroki Jakub Kiwior stawiał w GKS Tychy, jednak stamtąd trafił do młodzieżówki Anderlechtu już w wieku 16 lat. Potem była liga słowacka. Dobrymi występami w Żylinie (to miasto zapamiętał z tak dobrej strony, że jeszcze ostatnio spędzał tam urlop) na tyle spodobał się skautom, że latem 2021 roku włoska Spezia postanowiła wydać na niego 2,2 mln euro i włoski klub słusznie spodziewał się, iż niebawem wiele zarobi na Polaku.

23 stycznia 2023 został piłkarzem londyńskiego Arsenalu, a kwota transferowa ze Spezii wyniosła aż 25 mln euro. Kiwior podpisał kontrakt na 5,5 roku. 9 marca 2023 zadebiutował w nowej drużynie w meczu 1/8 finału Ligi Europy ze Sportingiem. 10 dni później po raz pierwszy zagrał w Premier League, a w maju 2023 strzelił pierwszego gola w nowym klubie. W Premier League walczył o mistrzostwo Anglii, ale ostatecznie musiał zadowolić się wicemistrzostwem. W ostatnim sezonie wysoki obrońca rzadko pojawiał się w podstawowym składzie londyńczyków.

Jakub Kiwior – żona, rodzina

Od 2020 roku spotyka się z piękną Claudią Kowalczyk, starszą od piłkarza reprezentacji Polski o 8 lat. Kowalczyk zajmuje się m.in. tańcem, ma także własną markę odzieżową. Jest absolwentką Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka ze specjalizacją dietetyk sportowy, ale największą popularność zdobyła pod pseudonimem „Redheaded”, pod jakim uprawia twerking. Taniec, który polega na trzęsieniu pośladkami, jest największą pasją żony Kiwiora. Jest ona promotorką i instruktorką twerkingu, w którym odnosiła spore sukcesy.

Jakub Kiwior zapamięta sobotę 10 czerwca 2023 r. do końca życia! Reprezentant Polski wówczas powiedział sakramentalne "tak" swojej pięknej ukochanej, Claudii. Ich ślub odbył się w samo południe w kościele Marii Magdaleny w Tychach.

Jakub Kiwior – sylwetka