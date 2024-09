Nicola Zalewski podbiję Stambuł? Roman Kosecki o transferze kadrowicza do tureckiego giganta

Wybawienie przyszło z Turcji

Latem Zalewski łączony był z kilkoma klubami. Pytały o niego m.in. Napoli czy PSV Eindhoven. Jednak do sprzedaży nie doszło. Został w Romie, w której byłby tylko zmiennikiem. Na szczęście wybawienie przyszło z Turcji, gdzie do 13 września można przeprowadzać transfery. To był także ostatni moment na to, aby Roma zarobiła na nim. Jego umowa obowiązuje tylko do końca sezonu.

Turcy kochają takich błyskotliwych i kreatywnych piłkarzy

Jak informują włoskie media Zalewski miał przyjąć warunki oferowane przez władze Galatasaray. "Corriere dello Sport" podał, że mistrz Turcji zaproponował umowę na pięć lat oraz wysokie zarobki. Pensja Polaka ma wynieść dwa mln euro za rok, co po przeliczeniu daje ok. 8,5 mln zł. - Zalewski ma wszystko, aby od razu przekonać do siebie kibiców Galatasaray i zyskać w ich oczach - mówi nam Roman Kosecki, który przed laty był gwiazdą tureckiego giganta. - Turcy kochają takich błyskotliwych i kreatywnych piłkarzy. Spełnia wszystkie kryteria, aby być gwiazdą tego zespołu. Przekona się, jak wielkim klubem jest Galata - podkreśla były kadrowicz.

Jerzy Dudek o pomyśle na Piotra Zielińskiego, krytyce Roberta Lewandowskiego. Wskazał, kto powinien być numerem 1 w kadrze [ROZMOWA SE]

Chce każdą piłkę

Zalewski świetnie spisał się w meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Największe pochwały zebrał za występ ze Szkocją, w którym wywalczył dwa rzuty karne, a w doliczonym czasie zapewnił nam wygraną, wykorzystując jedenastkę. - Ten chłopak nie kalkuje, idzie na całość - ocenia Kosecki. - Podobało mi w nim to, że chce każdą piłkę. Nie boi się wejść w drybling. To jest jego atut, choć z Chorwacją zdarzyło mu się też ryzykować. W Galatasaray będzie miał wokół siebie świetnych piłkarzy. To świetne okno do promocji. Mnie cieszy to, że zagra w nim Polak, bo mam Galatę i Turcję w sercu - dodaje.

Niech mu się wiedzie

21 września dojdzie do derbów Stambułu. Galatsaray Stambuł zagra na wyjeździe z Fenerbahce, gdzie w ubiegłym sezonie błyszczał Sebastian Szymański. Ekipę rywali prowadzi Jose Mourinho. To właśnie pod kierunkiem Portugalczyk Zalewski zrobił największy progres. - Zapowiada się świetna rywalizacja dwóch naszych kadrowiczów. Zalewski jest w formie, więc niech od razu wskoczy w Galatasaray na wysokie obroty. Niech mu się wiedzie, życzę mu wielu sukcesów - zaznacza Kosecki.

Paweł Golański o występach w Lidze Narodów. Padły słowa o przebłyskach, tego oczekuje od kadrowiczów

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć