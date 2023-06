Nicola Zalewski wyhamował z rozwojem? "Stać go na to, aby wejść na jeszcze wyższy poziom"

Mourinho ma zaufanie do kadrowicza

Trener Romy Jose Mourinho wiąże z Polakiem duże nadzieje. Portugalczyk stawia na reprezentanta Polski. - W ubiegłym sezonie Mourinho powiedział mu, że Zalewski będzie zawodnikiem z młodej generacji na którego postawi w pierwszej kolejności - przypomina Piotr Czachowski. - I tak zrobił, dając mu szansę. Trener Romy ma zaufanie do naszego kadrowicza, który jest w niego wpatrzony w jak obrazek. Jednak mam wrażenie, że Nicola lekko wyhamował z rozwojem. Może zmienił tempo, bo na początku wyglądało to rewelacyjnie. Jak popatrzymy na jego statystyki goli i asyst, to chcielibyśmy, żeby były zdecydowanie bardziej okazałe. Jako wahadłowy będzie rozliczany z asyst, których mu brakuje - zauważa.

Pułap możliwości jest u niego wyższy

Były kadrowicz wylicza atuty pomocnika Romy. - Zalewski ma gaz i umiejętność podłączenia się do akcji zespołu - twierdzi. - Ma to coś ekstra, żeby tych asyst łapać zdecydowanie więcej. Na razie tego nie widzimy Owszem, strzelił dwa gole, ale powinien mieć ich też więcej. W mojej ocenie pięć-sześć bramek powinno być w jego dorobku, bo okazji nie brakowało. To przyjdzie z czasem. Jest młody, perspektywiczny, a pułap możliwości jest u niego wyższy niż prezentuje teraz. Dlatego stać go, aby wejść na ten wyższy poziom. Wszystko przed nim - ocenia.

Trzeba dać mu dwa lata

Jednocześnie zastrzega, że Zalewski potrzebuje czasu. - To nie będzie tak, że z każdy miesiącem będziemy widzieć u niego kolosalny postęp - przekonuje. - To zależy od jakości zespołu, a także nastawienia trenera i jego ambicji, co będzie chciał osiągnąć z drużyną. W każdym razie Zalewski ma predyspozycje do tego, żeby grać nie dobrą, a bardzo dobrą piłkę. Ma zadatki do tego, aby zachwycać nas formą nie tylko w Romie, ale przede wszystkim w reprezentacji, bo na to czekamy. Trzeba dać mu dwa lata, żeby zrobił progres na miarę swoich możliwości. Na razie zachwycamy się tym jak się przemieszcza, jak biega, jak zarządza na boisku, jaką ma wizję gry. Tyle że te wszystkie aspekty musi poprawiać. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jest to piłkarz pełnowymiarowy. Gdy to zrobi, to będzie nam dawał radość występując w kadrze - podkreśla Czachowski.

Sonda Czy Nicola Zalewski będzie ostoją reprezentacji Polski? Tak Nie

PKO Ekstraklasa Raport 29.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.