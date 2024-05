Nie żyje legendarny polski piłkarz. Z kadrą Górskiego zdobył olimpijskie złoto, miał 79 lat

Tragiczną wiadomość o śmierci Andrzeja Jarosika przekazało Zagłębie Sosnowiec. Legendarny piłkarz tego klubu zmarł w wieku 79 lat w małej miejscowości Saint-Mandrier-sur-Mer niedaleko Tulonu 23 kwietnia, ale dopiero we wtorek (14 maja) ta informacja dotarła do Polski. Jarosik urodził się w Sosnowcu i grał w Zagłębiu w latach 1958-1975. Łącznie rozegrał dla tego klubu 265 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej i strzelił 113 goli, w sezonach 1969/70 i 1970/71 był królem strzelców. Później wyjechał do Francji, gdzie grał w RC Strasbourg i SC Toulon, a następnie się osiedlił. Większość kibiców pamięta go jednak przede wszystkim z igrzysk olimpijskich Monachium 1972, gdzie był członkiem kadry Kazimierza Górskiego.

Wielki dramat byłego piłkarza reprezentacji, zdobywał medal dla Polski. Dzisiaj walczy z chorobą i prosi o pomoc

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Nie żyje Andrzej Jarosik. Legendarny piłkarz miał 79 lat

Jarosik zasłynął na pamiętnych igrzyskach scysją z legendarnym trenerem. W decydującym o awansie do finału meczu z ZSRR napastnik Zagłębia odmówił Górskiemu wejścia na boisko, ponieważ był rozczarowany tym, że usiadł na ławce rezerwowych. Zamiast niego na murawie pojawił się Zygfryd Szołtysik, który w 87. minucie strzelił gola na wagę zwycięstwa 2:1. Ostatecznie Polska wygrała turniej, ale Jarosik przez długi czas był pomijany w wykazie złotych medalistów wraz z Marianem Szeją. Wszystko przez to, że w Monachium ani razu nie pojawili się na boisku. Dopiero po latach PKOl uznał ich prawa do złotych medali.

Legenda podsumowała Macieja Rybusa. Zrobiło się naprawdę ostro. Chce, żeby go "wywalić"!

W wieku 79 lat zmarł Andrzej Jarosik, wielki piłkarz Zagłębia, reprezentant Polski, którego gra wiele lat elektryzowała sosnowieckich kibiców.Władze Zagłębia, pracownicy, piłkarze i trenerzy składają rodzinie zmarłego szczere kondolencje!✍️ https://t.co/vVDbMZgGDf@pzpn_pl pic.twitter.com/eSvmGys1nD— Zagłębie Sosnowiec (@zaglebie_eu) May 14, 2024

Andrzej Jarosik nie żyje. Na igrzyskach odmówił Górskiemu wejścia na boisko

Łącznie Jarosik rozegrał w reprezentacji 25 meczów, w których strzelił 11 goli. Karierę w kadrze zakończył w 1972 r. podczas meczu z Bułgarią w Starej Zagorze. "W wieku 79 lat zmarł Andrzej Jarosik, wielki piłkarz Zagłębia, reprezentant Polski, którego gra wiele lat elektryzowała sosnowieckich kibiców. Władze Zagłębia, pracownicy, piłkarze i trenerzy składają rodzinie zmarłego szczere kondolencje!" - przekazało oficjalnie Zagłębie Sosnowiec, którego profile społecznościowe pogrążyły się w żałobie. Przed sobotnim meczem Fortuna 1. ligi z Miedzią Legnica kibice na sosnowieckim stadionie uczczą pamięć zmarłego minutą ciszy, a piłkarze gospodarzy zagrają z czarnymi opaskami na rękawach koszulek.