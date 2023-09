udał się w to miejsce

Niewiarygodne! Tuż przed zwolnieniem Fernando Santos udał się w to miejsce! Nikt by go o to nie podejrzewał, tak zakończył przygodę w Polsce

Niecałe osiem miesięcy po tym, jak Fernando Santos objął reprezentację Polski, portugalski szkoleniowiec już zaczął żegnać się z naszym krajem. Po blamażu z meczu Albania - Polska, cierpliwość prezesa PZPN Cezarego Kuleszy się wyczerpała. Zanim jednak pojawił się oficjalny komunikat o tym, że Fernando Santos został zwolniony, paparazzi zauważyli Portugalczyka w miejscu, w którym nikt się go nie spodziewał.