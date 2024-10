Hansi Flick właśnie to ogłosił. Powiedział, czy Szczęsny zagra z Sevillą, pilna informacja dla polskich kibiców!

Wojciech Szczęsny nie zagra z Sevillą! Jak powiedział szkoleniowiec Barcelony - Hansi Flick, były bramkarz reprezentacji Polski nie jest przewidziany do składu na mecz przeciwko drużynie z Andaluzji. Wszystko zostało potwierdzone na przedmeczowej konferencji prasowej.

Wojciech Szczęsny nie zagra z Sevillą! Hansi Flick właśnie to potwierdził!

Nie da się ukryć, że na mecz Barcelony z Sevillą czekali wszyscy polscy kibice. Z jednej strony - świetnie w sezon wszedł Robert Lewandowski, który zdaje się być faworytem do wygrania trofeum dla najlepszego strzelca ligi. Z drugiej strony, debiutu mógł doczekać się Wojciech Szczęsny. Niestety, jak potwierdził Hansi Flick, cytowany przez "Przegląd Sportowy", polski golkiper nie znajdzie się w składzie na mecz z wielokrotnymi zwycięzcami Ligi Europy. Sam Szczęsny w wywiadzie z mediami potwierdzał, że jest gotowy na mecz, ale ostateczną decyzję podejmie trener Katalończyków - Hansi Flick.

- Przez ostatnie dwa tygodnie przygotowywałem się do tego, żeby być gotowym. To już decyzja trenera, czy zagram, i ja ją uszanuję. Trenuję jednak po to, żeby zagrać [z Sevillą]. Mentalnie jestem na to gotowy - powiedział ostatnio Szczęsny w rozmowie z katalońską telewizją TV3.

- Cieszę się, że powiedział, że jest gotowy do gry. Ale nie ma powodu, żeby to Inaki [Pena] miał nie zagrać [z Sevillą] - oznajmił Flick na przedmeczowej konferencji.