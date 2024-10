i Autor: cyfrasport Jan Urban

Wraca liga!

Jan Urban wie, co jest kluczowym problemem Górnika, powiedział to bez owijania w bawełnę. „I nie chodzi o to, by ktoś się obrażał”

Po przerwie na mecze reprezentacji w Lidze Narodów, na ligowe boiska wracają piłkarze ekstraklasy. W dość szczególny sposób spędzili ową przerwę gracze Górnika. W minionym tygodniu wybrali się do Kolonii, gdzie – na zaproszenie Lukasa Podolskiego – wzięli udział w meczu będącym pożegnaniem piłkarza z tamtejszymi kibicami. Zabrzanie strzelili w nim pięć goli, ale samo spotkanie było bardziej widowiskiem dla 50-tysięcznej publiczności niż sportową walką.