Ogromne problemy reprezentacji Polski przed meczem z Walią! Niecodzienna sytuacja na lotnisku

Został ostatni krok dla reprezentacji Polski, aby zakwalifikować się na zbliżające się mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza mecz z Walią rozegrają we wtorek o godzinie 20:45, jednak w poniedziałek musieli zmierzyć się z problemami na lotnisku Chopina. Przez co, samolot do Cardiff wystartował z ponad godzinnym opóźnieniem.