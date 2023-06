Ostry atak na Fernando Santosa. Został nazwany gburem, mocne słowa byłego reprezentanta Polski

Fernando Santos do tej pory poprowadził reprezentację Polski w ledwie dwóch meczach, ale dyskusji na temat jego pracy nie brakuje. Teraz toczy się ona przede wszystkim ze względu na nadchodzące dwa spotkania, z czego jedno będzie meczem eliminacji EURO 2024 z Mołdawią, a drugie towarzyskim starciem z Niemcami. Wydaje się, że ten sparing budzi nawet większe emocje niż starcie o punkty, tym bardziej, że będzie to pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego w kadrze. Należy jednak przypomnieć, że Fernando Santos nie był i nie jest zwolennikiem rozegrania meczu z Niemcami. Retoryka Santosa nie podoba się m.in. Janowi Tomaszewskiego, ale także inny były reprezentant Polski postanowił mocno skrytykować Portugalczyka.

Fernando Santos ma charakter gbura? Mocne słowa Tomasza Kłosa

Mecz z reprezentacją Niemiec od początku nie był przez Santosa uważany za potrzebny. Jego zdaniem Polska powinna w tym terminie rozegrać mecz z drużyną bliższą Mołdawii, z którą gramy o punkty, a to wykonanie zadania, czyli awans na EURO 2024, najbardziej interesuje Fernando Santosa. Jednakże takie „lekceważące” podejście do meczu z Niemcami nie wszystkim się podoba.

Swoje niezadowolenie w rozmowie z Radiem RDC wyraził Tomasz Kłos. – Nie przerobił kolejnej ważnej lekcji, czyli historii, jak ważne są mecze (...) Polski z Niemcami. To uderza w PZPN. Wypowiadając się, że jemu spotkanie z Niemcami nie jest potrzebne itd. Później zaczął się do tego odnosić, usprawiedliwiać, że my to źle zrozumieliśmy. Nie, my to bardzo dobrze rozumiemy. Myślę, że troszeczkę ma taki charakter gbura – Powiedział Kłos w Magazynie Sportowym Radia RDC.

