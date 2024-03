Paweł Wszołek z życiową szansą, pomoże kadrze w finale z Walią? Mówią o nim maszyna do biegania, jest jak Pendolino

Każdego dnia musi udowadniać, że zasługuje na kadrę

Skrzydłowy warszawskiego klubu został powołany w trybie nagłym. W spotkaniu z Estonią urazów doznał duet pomocników: Przemysław Frankowski i Matty Cash, który wyjechał już do Anglii. W tej sytuacji selekcjoner sięgnął po doświadczonego piłkarza. Wszołek w kadrze pojawił się jesienią ubiegłego roku. Wtedy na wrześniowe zgrupowanie zaprosił go trener Fernando Santos, który dał mu szansę w meczu z Wyspami Owczymi w Warszawie. Piłkarz Legii zagrał wtedy w kadrze po pięciu latach przerwy. - Powrót do reprezentacji po tak długim czasie to był jeden z moich celów, które sobie założyłem - tłumaczył nam Wszołek przed startem rundy rewanżowej. - Cieszę się, że to się udało. Kiedy dowiedziałem się o powołaniu, to mimo że już jestem doświadczonym zawodnikiem, nie mogłem spać tej nocy. Byłem ogromnie szczęśliwy. Ale nie chcę na tym poprzestać. Trzeba robić dalej swoje. Każdego dnia trzeba udowadniać ciężką pracę, że się na tę kadrę zasługuje - podkreślał.

Probierz w niego wierzy

Selekcjoner Probierz od początku kadencji także wysyłał nominacje dla Wszołka. W październiku zawodnik Legii zagrał z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Był również obecny na listopadowym zgrupowaniu, ale w spotkaniach z Czechami i Łotwą nie wszedł na boisko. W tym momencie w dorobku ma 14 występów i dwa gole.

Jest maszyną do biegania

Czy Wszołek pomoże reprezentacji Polski pokonać w finale barażu Walię i awansować na EURO 2024? Niektórzy mówią o nim, że jest maszyną do biegania. Na pewno nie zabraknie mu determinacji i zaangażowania. - Taki Wszołek zawsze odda serce. Będzie biegał po torach jak Pendolino w obie strony - powiedział nam niedawno Kamil Kosowski, gdy pytaliśmy go postawę Legii w tym roku.

W lidze nie zagra w dwóch meczach

Tyle że po powrocie z kadry Wszołek będzie pauzował w ekstraklasie. W poprzedniej kolejce nie dokończył meczu z Piastem. W drugiej połowie, po faulu na rywalu, został ukarany czerwoną kartką. Dlatego nie zagra z Górnikiem i Jagiellonią.

Dorobek asa Legii w kadrze:

* Debiut: Polska - RPA 1:0 (12.10.2012, Warszawa, mecz towarzyski)

* Występy: 14

* Bramki: 2 (Polska - Finlandia 2:0, 26.03.2016, Wrocław, mecz towarzyski)

