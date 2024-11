Dariusz Szpakowski powiedział to wprost do Probierza. Ma jedną prośbę, powiedział o dużym rozczarowaniu

„Super Express”: - Co pan czuł po meczu ze Szkocją?

Piotr Czachowski: - To smutne, że nie potrafiliśmy poradzić sobie z takim rywalem. A przecież nie graliśmy z potentatem. Wystarczył nam remis, ale nawet tego nie byliśmy w stanie utrzymać. W najważniejszych momentach pękamy, tak jak w końcówce, gdy tracimy gola, który przesądził o naszym spadku. Zabrakło nam pary na koniec, tej benzyny w baku i… centymetrów Nikoli Zalewskiemu, żeby ubiec Szkota.

- Co zaważyło o naszej porażce?

- Cały czas popełniamy te same błędy. Wszystko fajnie, że bierzemy szable w dłoń i atakujemy rywali. Tyle że kompletnie zapominamy o obronie. Nie ma asekuracji, brakuje nam zachowania równowagi w tych atakach. Dlaczego ostatnio Francuzi pokonali Włochów? Bo każdy w tej drużynie wiedział, co ma robić, jak reagować. A u nas to nie funkcjonuje. Potem jest wielkie zdziwienie, że jak za bardzo „podpalimy”, to ogień rozpowszechni się i będą problemy.

- Trener Michał Probierz powinien zostać czy odejść?

- Niech zostanie, ale pod warunkiem, że ma plan B. Prezes Cezary Kulesza powinien zapytać go o pomysł na grę kadrę, jak dalej ten zespół ma wyglądać, żeby zagwarantować nam stabilność. Trener musi zareagować, musi coś zmienić. Jeśli zostanie przy tym co teraz, to dalej będzie… zjazd sankami. Musi znaleźć antidotum na to, co się stało w Lidze Narodów. Nie ma sensu dalsze trzymanie się opcji z trzema obrońcami.

- Dlaczego tak pan uważa?

- Bo nie mamy piłkarzy na takie granie! Trener mówi, że nie zmienia systemu, bo w klubie zawodnicy grają w trójce. OK, ale mają wokół siebie innych partnerów. Rozumiem, że trener chce być nowoczesny, ale mecze w Lidze Narodów pokazały, że nie radzimy sobie. Straciliśmy szesnaście goli. Oczywiście, to nie wina tylko obrony, ale całego zespołu. Jest nad czym pracować. Ale jak nie idzie, to każdy trener szuka, zmienia, kombinuje. Co zrobił w ubiegłym sezonie Daniele De Rossi po przejściu Romy od Jose Mourinho? Zmienił system i zaczął grać czwórką w obronie. Poskutkowało.

- Powinniśmy także przejść na ustawienie z czterema obrońcami?

- Zdecydowanie, bo akurat na to mamy papiery. Trener ma pomagać drużynie i sobie, żeby kibic nie denerwował się na to, że tracimy gola w doliczonym czasie, przegrywamy i spadamy z Ligi Narodów. Obraz gry w ofensywie mamy na plus, ale już faza bronienia w naszym wykonaniu to jest dramat. To trzeba zmienić, żeby nie było takich, że tak powiem „kocopołów” jak ze Szkocją!

- Jak widzi pan nasze szanse w eliminacjach mistrzostw świata?

- Liga Narodów ewidentnie pokazała, że z zespołami z topu nie jesteśmy w stanie grać trójką z tyłu. Nie mamy szans przeskoczyć tej poprzeczki, która dla nas jest wysoko zawieszona. Takim sposobem gry jesteśmy już „przeczytani” przez rywali. Jeśli nic nie zrobimy, to w eliminacjach będzie pozamiatane. Nikt mnie nie przekona, że grając tak jak teraz wywalczymy awans na mundial. Nie zrobimy tego. Na pewno nie w tym ustawieniu.

- Jednak selekcjoner uspokaja i mówi, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ma rację?

- Nie zgadzam się z jego słowami. Na pewno nic nie idzie w dobrym kierunku. Nie widzę tego progresu. Na pewno nie zrobiliśmy także żadnego kroku do przodu. Nie mamy drużyny - tak to trzeba powiedzieć. Owszem, mamy w meczu fragmenty dobrej gry, ale to za mało. Jednak, żeby mieć zespół i liczyć się w Europie, to trzeba umieć znacznie więcej. I jeszcze jedno. Zastanawiam się dlaczego Matty Cash nie jest powoływany do kadry? W czym jest problem? Jakiś konflikt z trenerem?

- Kapitan Piotr Zieliński zgodził się ze zdaniem selekcjonera. Dodał, że „żegnamy się z Dywizją A, ale na tym świat się nie kończy”. Co pan na to?

- Szanuję Zielińskiego jako piłkarza. Jednak te jego wypowiedzi po meczu. Zresztą, nie tylko jego, ale dotyczy to także innych zawodników. Wszystkim tym wypowiedziom mówię trzy razy NIE. W ogóle słuchając naszych piłkarzy odnoszę wrażenie, że przed momentem byli w jakiejś innej... bajce. Jakby opisywali nam zupełnie inny mecz.

- W ogóle widzi pan kandydata, który mógłby zastąpić selekcjonera Probierza?

- Mam dwóch faworytów. Trener Marek Papszun pokazuje w Rakowie, że „układa” zespół pod materiał ludzki. I potrafi to robić. Jest trener Jan Urban, któremu nie brakuje doświadczenia i pomysłów na to, jak ma funkcjonować Górnik.

