To już pewne! Polska utrudniła sobie drogę na mundial, będzie niezwykle ciężko. Porażka ze Szkocją przypieczętowała nasz los

Reprezentacja Polski spadła z Dywizji A Ligi Narodów po tym, jak zajęła ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Zadecydował o tym ostatnim mecz ze Szkotami, gdzie straciliśmy prawo do gry w barażach o utrzymanie w ostatnich sekundach meczu. Teraz już wiadomo, że ta porażka utwierdza naszą nie najlepszą pozycję w losowaniu do eliminacji mistrzostw świata 2026. Droga do kolejnego mundialu dla reprezentacji Polski będzie mocno utrudniona!