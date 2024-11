Michał Probierz po porażce ze Szkocją i spadku z Dywizji A już wie, co będzie dalej. Wyrzucił to z siebie jednym tchem

Kacper Urbański relaksuje się z piękną towarzyszką po kompromitacji ze Szkocją

Dla Kacpra Urbańskiego ostatnie miesiące nie są tak udane, jak końcówka poprzedniego sezonu. Wówczas błyszczał w Bolonii oraz reprezentacji Polski. Teraz nowy trener jego włoskiego klubu mniej stawia na 20-latka i widać to wyraźnie w jego formie w kadrze, gdzie nie prezentuje się już tak dobrze. Mecz z Portugalią zaczął od pierwszej minuty, ale niewykluczone, że tylko z powodu drobnego urazu Sebastiana Szymańskiego, ponieważ gdy ten był dostępny, to zagrał od 1. minuty ze Szkocją, a Urbański wszedł dopiero w drugiej połowie na ostatnie 13 minut. Niestety, nie udało mu się wprowadzić na tyle ożywienia do formacji ofensywnej polskiej drużyny, by ta dołożyła drugie trafienie i utrzymała się w Dywizji A. Po meczu Kacper Urbański postanowił nieco się zrelaksować i zapomnieć o nieudanym spotkaniu.

Kacper Urbański po meczu udał się z piękną dziewczyną do jednego z lokali, gdzie raczyli się schłodzonymi napojami. Po miło spędzonych chwilach w barze oboje udali się na spacer, podczas którego zrobili sobie kilka, również wspólnych, zdjęć. Kobieta, z którą spotkał się Urbański, to dość popularna postać - na Instagramie użytkowniczka opisująca siebie po prostu jako Suzan ma 320 tys. obserwujących! Zajmuje się ona m.in. modelingiem, o czym możemy przekonać się śledząc jej profil. Wspólne zdjęcia piłkarza i modelki znajdziecie w galerii powyżej.

