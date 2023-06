Piotr Zieliński po kompromitacji w Mołdawia – Polska: Zaczęło się ode mnie! Niewytłumaczalne

Wydało się, co Robert Lewandowski naprawdę myśli o Fernando Santosie! Tak nazwał selekcjonera reprezentacji Polski

Katastrofa i kompromitacja… Tylko w takich słowach można podsumować mecz Mołdawia – Polska. Biało-czerwoni po bramkach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego prowadzili do przerwy 2:0, ale ostatecznie przegrali 2:3 po tragicznych błędach naszych zawodników. Jednym z tych, który wziął odpowiedzialność za klęskę był Piotr Zieliński. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że problemy kadry rozpoczęły się od jego błędu.

- Myślę, że zaczęło się to wszystko ode mnie i ja obudziłem Mołdawię. Nie można robić takich strat w takiej części boiska. Byliśmy niemal całym zespołem na połowie rywala. Chciałem to ratować… Mołdawia nie miała nic do powiedzenia, a ja sprezentowałem im taki moment – powiedział Piotr Zieliński.

„Zielu” przyznał na antenie telewizji publicznej, że piłkarze są załamani i jeszcze czegoś takiego nie doświadczył w swojej karierze.

- Złapali wiatr w żagle. Jesteśmy zdruzgotani. Jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem. Jest mi ciężko, ale wyjdziemy z tego. Rozmawialiśmy, żeby być skoncentrowanym – dodał.

Zieliński nie szczędził ostrych słów pod adresem naszego zespołu.

- Zabrakło impulsu. Mogliśmy strzelić na 3:1 i po tym dwie akcje były fatalne. Przegrywamy mecz w kuriozalnych okolicznościach. To jest niewytłumaczalne. Musimy wygrać teraz wszystkie mecze. Taka jest prawda i sytuacja. Sami to sobie stworzyliśmy. Mam nadzieję, że pokażemy charakter i wyjdziemy z tego - skończył.

