Polki wróciły do kraju po historycznym awansie na Euro 2025! Cezary Kulesza mówi wprost: „To duża satysfakcja”

Michał Probierz o kobiecym futbolu w Polsce. Historyczny awans naszych piłkarek. „Oby to był kolejny krok do rozwoju” [WIDEO]

Niebywałe, co Krzysztof Piątek robi w Turcji! Zaczął bitwę na poważnie, nikt nie wie, jak to się skończy

Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet już w jest w kraju. Tłumy na powitanie

Historyczny awans reprezentacji Polski kobiet na Euro 2025 odbiło się szerokim echem. Polki bardzo słabo poradziły sobie w eliminacjach, przegrywając wszystkie mecze, jednak jako że grały w kwalifikacyjnej lidze A, ostatnie miejsce w grupie i tak dawało im prawo do gry w barażach. Tam w półfinale mierzyły się z Rumunkami, które wygrały swoją grupę w kwal. lidze C. Po zwycięstwie 2:1 oraz 4:1 Biało-Czerwone weszły do finału, a tam czekały na nich Austriaczki, które dwukrotnie pokonały nasze reprezentantki w fazie grupowej. Tym razem lepsze okazały się jednak Polki, wygrywając oba mecz 1:0. Dzień po awansie nasze zawodniczki wróciły do kraju.

Cezary Kulesza przyłapany na tajemniczym spotkaniu. Zaprosił ważnego gościa do restauracji jednym gestem, wiadomo, co się działo potem [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Na lotnisku witał je tłum kibiców, wśród których było wiele młodych dziewcząt. To właśnie dla nich takie zawodniczki jak Ewa Pajor wyrastają teraz na idolki i wzór do naśladowania. Na lotnisku nie mogło zabraknąć szefa polskiej piłki, Cezarego Kuleszy, który w rozmowie z reporterką Polsatu nie krył dumy z wyniku polskich zawodniczek. – Przede wszystkim (czuję – red.) satysfakcję, bo to jest historyczny wynik - awans na mistrzostwa Europy. Staraliśmy się o organizację tego turnieju, ale udział zdobyliśmy drogą sportową. Nie musimy być gospodarzem, żeby tam być, bo nasze dziewczyny wczoraj pokazały, że potrafią wygrywać i to zrobiły. Duża satysfakcja i dużo to daje naszej piłce kobiecej, bo widzimy, jakie jest zainteresowanie dzisiaj, dużo dziewczynek, które uprawiają piłkę nożną przyjechało tutaj, żeby powitać nasze reprezentantki – podkreślił prezes PZPN.

Ewa Pajor o golu i historycznym awansie Polek na EURO. Kapitan polskiej kadry mówi o niesamowitej drużynie, wzruszeniu i dumie