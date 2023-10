Trzech polskich bramkarzy na liscie najlepszych. To może dać Probierzowi do myślenia

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Może Probierza uspokoić, ale też dać do myślenia. Selekcjoner ma trochę inną hierarchię bramkarzy w kadrze, woli powołać Bartłomieja Drągowskiego kosztem Marcina Bułki. A to jednak Bułka jest teraz najwyżej w klasyfikacji transfermarkta spośród polskich bramkarzy. Piłkarz Nicei był jednym z bohaterów ostatniego meczu ligowego z Marsylią. Zaliczył już szóste czyste konto w Ligue 1, której został również najlepszym piłkarzem września. Szerokim echem odbił się jego występ na Stade Louis II, gdzie Nicea wygrała w Monaco 1:0, a Bułka obronił dwa rzuty karne.

Wielkim echem odbił się też... fatalny występ Wojciecha Szczęsnego i całego Juventusu z Sassuolo. Od tej wpadki jednak prezentuje się znakomicie. W niedzielny wieczór pomógł "Starej Damie" wygrać z Milanem na San Siro. W starciu z mediolańczykami zachował piąte czyste konto z siódmym meczu. Tyle samo spotkań na "zero z tyłu" ma teraz na koncie Łukasz Skorupski, broniący dostępu do bramki Bolonii. On z kolei potrzebował na to dziesięć spotkań.

Liderem klasyfikacji bramkarzy z czystym kontem jest inny bramkarz Serie A. Chodzi o Yanna Sommera, który latem trafił do Interu z Bayernu Monachium. Do siedmiu czystych kont potrzebował jedenastu spotkań, o jeden mecz mniej od Marca Andre ter Stegena. Poniżej cała klasyfikacja serwisu transfermarkt.

Trzech Polaków w gronie 🔟 bramkarzy z top 5 lig Europy,którzy zachowali najwięcej czystych kont w tym sezonie 👏👏🇨🇭 Yann Sommer - 7 (11)🇩🇪 Ter Stegen - 7 (12)🇵🇱 Marcin Bułka - 6 (9)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nick Pope - 6 (12)🇵🇱 Wojciech Szczęsny - 5 (7)🇫🇷 Mike Maignan - 5 (8)🇦🇷 Juan Musso -… pic.twitter.com/tiurAL56ep— Flashscore.pl (@FlashScorePL) October 24, 2023