Polska - Chorwacja RELACJA NA ŻYWO: Zalewski strzela bramkę kontaktową! Polacy wracają do gry

Polska - Chorwacja 2:3 (2:3)

Bramki: 5. Zieliński, 45. Zalewski - 20. Sosa. 24. Susić, 26. Baturina

Kartki: Gvardiol

Polska: Bułka - Kiwior, Bednarek, Dawidowicz (38. Piątkowski) - Zalewski, Moder, Szymański, Kamiński - Urbański, Zieliński - Świderski

Chorwacja: Livaković - Sutalo, Erlić, Gvardiol - Perisić, Modrić, Susić, Sosa - Baturina, Matanović, Kramarić

Polska - Chorwacja WYNIK Liga Narodów 15.10.2024 live online

Pod nieobecność Robert Lewandowskiego piłkarze reprezentacji Polski weszli w to spotkanie lepiej, niż wielu mogło oczekiwać. Przed pierwszy kwadrans Chorwaci nie mogli poradzić sobie z kolejnymi atakami biało-czerwonych, co przerodziło się w bramkę Piotra Zielińskiego i prowadzenie. Niestety przebudzenie rywali było dla piłkarzy Michała Probierza niezwykle bolesne. Trzy bramki Chorwatów w 6 minut to było prawdziwe trzęsienie ziemi. Na szczęście Polacy jeszcze przed przerwą otrząsnęli się z szoku i tuż przed doliczonym czasem gry Nicola Zalewski wygrał walkę na lewym skrzydle, wpadł w pole karne i dał drugą bramkę, a co za tym idzie trafienie kontaktowe. Chwilę później Jakub Kamiński mógł wyrównać stan meczu, ale w wyśmienitej okazji trafił prosto w bramkarza Chorwatów.