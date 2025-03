Reprezentacja Malty z najsławniejszą taką wpadką w historii. Szybko się zorientowali, co jest grane

Polska - Malta: Przewidywany skład, Probierz pozmienia?

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 od zdobycia 3 punktów, ale na tym pozytywy po piątkowym meczu z Litwą się kończą. Przez 80 minut piłkarze Michała Probierza bili głową w mur, a tuż przed golem - dość szczęśliwym po rykoszecie - Roberta Lewandowskiego, to Litwini mieli znakomitą okazję, w której Łukasz Skorupski uratował drużynę. Po zwycięstwie 1:0 próżno było szukać radości kibiców, dominowała złość i frustracja. Biało-Czerwoni szybko mogą jednak poprawić nastroje, bo już w poniedziałek rozegrają kolejny mecz w eliminacjach. Tym razem na PGE Narodowym w Warszawie podejmą Maltę i ponownie trudno sobie wyobrazić inny scenariusz niż ich zwycięstwo.

Emilio De Leo o sile polskiej kadry. Trener reprezentacji Malty z uznaniem o kadrowiczu z Serie A

Probierz po Litwie szykuje zmiany na Maltę

Po meczu z Litwą trudno wyróżnić kogoś poza wspomnianymi Skorupskim i Lewandowskim. Ten drugi nabawił się w końcówce drobnego urazu i kibice niepokoili się, czy zdoła zagrać w kolejnym meczu. Niedziela przyniosła jednak ważną wiadomość - kapitan normalnie trenował z resztą drużyny i znalazł się w kadrze meczowej. Wszystko wskazuje na to, że jest w pełni sił i znów poprowadzi Biało-Czerwonych do zwycięstwa. Do dyspozycji trenera będzie też Paweł Dawidowicz, który z powodów zdrowotnych opuścił mecz z Litwą, ale na Maltę jest już gotowy. Poza 23-osobową kadrą znaleźli się więc bramkarz Bartosz Mrozek i dowołany na zgrupowanie Mateusz Skrzypczak.

Oznacza to, że Probierz zrezygnował z jedynych przedstawicieli Ekstraklasy w reprezentacji. Zmiany na Maltę mają opierać się na piłkarzach grających za granicą. Pewniakiem w bramce jest Skorupski, o którym selekcjoner mówił, że ma być "jedynką" przez całe eliminacje. Mimo powrotu Dawidowicza, nie przewidujemy zmian także w obronie. Te z pewnością dotkną ofensywę. Zmianą z Litwą na swoją szansę zapracował Jakub Kamiński, który asystował przy golu Lewandowskiego. To oznacza, że na ławce wyląduje Przemysław Frankowski albo Matty Cash.

Środek pola przeciwko Litwie nie imponował kreatywnością, za co spora krytyka spadła na Jakuba Piotrowskiego. Wydaje się, że tym razem Probierz ustawi drugą linię jeszcze bardziej ofensywnie - za pomocnika Łudogorca Razgrad może wystawić Kacpra Urbańskiego lub Mateusza Bogusza. Ten drugi wszedł z ławki z Litwą, z kolei pierwszy był odkryciem kadry w zeszłym roku i imponował pewnością siebie. Z pewnością ich umiejętności przydadzą się w kreacji przeciwko Malcie. Szansę powinien otrzymać też Krzysztof Piątek, który dał impuls w piątek, w przeciwieństwie do Karola Świderskiego.

El. MŚ 2026: Kto zagra z Polską? Biało-Czerwoni poznali rywala po horrorze w Hiszpania - Holandia

Przewidywany skład Polski na mecz z Maltą: