Gorzej niż Ronaldo

Powstała wielka statua Roberta Lewandowskiego i... Ojeju! Co oni mu zrobili z twarzą?

Robert Lewandowski jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Spokojnie można go porównać do Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego w ich krajach. Nic dziwnego, że i Polak doczekał się swojej własnej figury. Lewandowski z wosku stanął w krakowskiej galerii figur woskowych... Kibice mogą się mocno zdziwić! Co stało się z twarzą Roberta Lewandowskiego?