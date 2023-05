PZPN podał komunikat, po którym kibice mogą być w szoku. Tyle kosztują bilety na mecz kadry, jak to możliwe?!

Rozjuszony Marcin Najman wypalił do selekcjonera! "Santos, obudź się ku**"! Tego oczekuje od Portugalczyka

Reprezentacja Polski w piłkę nożną rozpoczęła zmagania w eliminacjach mistrzostw Europy w marcu. Podopieczni Fernando Santosa nie mieli dobrego początku, ponieważ w potyczce z Czechami spotkali się ogromnym naporem rywala i nie potrafili w żaden sposób przeciwstawić się ekipie gospodarzy. Już w pierwszych trzech minutach "Biało-Czerwoni" przegrywali 2:0, po bramkach Ladislava Krejci oraz Tomasa Cvancara. Drużyna Jaroslava Silhavy podwyższyła wynik za sprawą Jana Kuchty. Jedyną bramkę dla Polski strzelił Damian Szymański w 87. minucie. W drugim spotkaniu zespół z Robertem Lewandowski na czele się zrehabilitował i wygrał z Albanią 1:0 po trafieniu Karola Świderskiego.

Reprezentacja Polski ponownie uda się na zgrupowanie kadry, a później 16 czerwca rozegrają towarzyskie spotkanie z Niemcami, gdzie przy okazji zostanie rozegrany ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego. Cztery dni później podopieczni Santosa spotkają się w eliminacjach do mistrzostw Europy z Mołdawią. Będzie to kolejna okazja dla "Biało-Czerwonych", aby podwyższyć swój dorobek punktowy. Kibice, którzy wybierają się Kiszyniowa będą bardzo zadowoleni, PZPN wydał komunikat, że bilety na to spotkanie będą dostępne za 35 złoty. Ta cena może zmotywować wielu fanów, aby pojechać wspierać Polskę. Warto zaznaczyć, że cena wcześniejszego meczu towarzyskiego z Niemcami będzie aż cztery razy większa.

