Moder nie zagrał ostatnio w Feyenoordzie, bo miał uraz. Jednak wyleczył się i trener Robin van Persie sięgnął po polskiego kadrowicza. Czy pomoże drużynie w pokonaniu Interu? W poprzedniej rundzie dołożył cegiełkę do wyeliminowania Milanu. - Dobrze, że Moder zmienił klub, bo w formie jest potrzebny kadrze. Zaczął obiecująco w Feyenoordzie, ale uraz nie wziął się z przypadku. Po tak długim nie graniu, organizm musiał się zbuntować - tłumaczył Piotr Czachowski w rozmowie z naszym portalem.

Były kadrowicz przewidywał, że Piotr Zieliński zacznie mecz w Rotterdamie na ławce rezerwowych. Jednak dodawał, że wiele bedzie zależało od tego, czy zdrowy będzie Hakan Calhanoglu, który miał być reżyserem i prowadzić Inter do sukcesów w Lidze Mistrzów. Tyle że Turek nie był gotowy i trener Simeone Inzgahi posłał do boju naszego kadrowicza. - Jeśli Calhanoglu nie będzie gotowy, to wtedy jest szansa na to, że nasz rodak wskoczy na jego miejsce i „powącha” wyjściowy skład - uzasadniał Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Trener Simone Inzaghi bardziej ceni Calhanoglu, ale to mnie nie dziwi, bo po prostu dłużej go zna. Na pewno jest on wyżej w hierarchii przed naszym rodakiem. Pozycja Zielińskiego się nie zmieniła. Jest taka sama, jak przed startem sezonu. Jedynie, co może poprawić jego sytuację, to... kontuzje kolegów. Trudno wejść Polakowi w buty Calhanoglu. Zieliński jest postrzegany jako zmiennik - zastrzegał były pomocnik reprezentacji Polski.

