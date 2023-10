Reprezentacja Polski stacza się coraz niżej. Przebiliśmy kolejną barierę wstydu, tak źle nie było od lat

Po tym wyznaniu Zbigniewa Bońka szczęki opadły nam do samej ziemi. Wrócił do Paulo Sousy, tego się nie spodziewaliśmy

Kibice reprezentacji Polski już w pierwszym meczu w tym roku przeżyli niemały szok. Choć Polacy nie prezentowali się wybitnie na MŚ w Katarze pod koniec 2022 roku, to jednak wyszli z grupy i w ostatnim meczu, w 1/8 finału przeciwko Francji (późniejszy srebrny medalista) zagrali całkiem przyzwoity mecz (choć przegrany 1:3). Tym większym wstrząsem była utrata dwóch goli w trzech pierwszych minutach meczu przeciwko Czechom w pierwszym meczu eliminacji EURO 2024 i ostatecznie porażka w tym spotkaniu. Później przyszły kolejne kompromitacje – porażka 2:3 z Mołdawią, porażka 0:2 z Albanią oraz remis 1:1 z Mołdawią na PGE Narodowym. Kibice raz po raz dostawali kolejne ciosy, a słabe wyniki oznaczają nie tylko problem z awansem na mistrzostwa Europy w Niemczech, ale też kolejne spadki w rankingu FIFA, co, jak wcześniej pisaliśmy, może stwarzać problemy w kolejnych eliminacjach – do MŚ 2026.

Reprezentacja Polski coraz niżej w rankingu FIFA. Tak źle nie było od lat

Kolejne słabe wyniki sprawiają, że Polska znajduje się coraz niż w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu reprezentacja Polski spadnie z 30. na 31. miejsce – wyprzedzą ją Walijczycy oraz Węgrzy, ale za nią spadnie Tunezja. Aby znaleźć reprezentację Polski na tak niskim miejscu w rankingu w przeszłości musimy cofnąć się aż do... marca 2016 roku!

Kibicom kadry chyba nie trzeba przypominać, jak dawno to było. Selekcjonerem był wówczas Adam Nawałka, a Polacy dopiero przygotowywali się do EURO 2016, które miało okazać się później najlepszym turniejem Biało-Czerwonych od wielu lat. I wiele wskazuje na to, że będzie to też najlepszy turniej Polaków na wiele lat w przód.

Choć mogło się wydawać, że po takim sukcesie kadra będzie tylko rosła, bowiem jej najważniejsi zawodnicy wciąż mieli przed sobą lata gry, to drużyna zaczęła się rozkładać. Po bardzo rozczarowujących mistrzostwach świata w 2018 roku odszedł Nawałka i od tego czasu drużynę prowadziło już pięciu różnych selekcjonerów z Michałem Probierzem włącznie. Promyk nadziei na lepsze wyniki dały wspomniane już mistrzostwa świata w Katarze, ale szybko przykryła go afera premiowa, zwolnienie Michniewicza i kompletna klapa w eliminacjach EURO 2024. I trudno ocenić, kiedy sytuacja się poprawi, a lada moment kariery zakończą takie filary reprezentacji jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny.