Robert Lewandowski ma cierpieć w reprezentacji? Pojawiły się niespodziewane spekulacje. Kapitan ma zdawać sobie z tego sprawę

Bartłomiej Wdowik o powołaniu do reprezentacji Polski. As Jagiellonii będzie odkryciem w talii selekcjonera?

Brak Roberta Lewandowskiego to na pewno spore zmartwienie dla Michała Probierza, który i tak ma bardzo trudną sytuację na początku swojej pracy w reprezentacji Polski. Początkowo wydawało się, że uraz piłkarza nie jest poważny i zdoła wykurować się do meczu z Wyspami Owczymi, ale po badaniach okazało się, że Polaka na murawie nie zobaczymy przynajmniej przez kilka tygodni. Pewna część kibiców uważa, że brak Lewandowskiego może przysłużyć się kadrze.

Takie głosy wynikają zapewne z faktu, że ostatnie występy zawodnika w koszulce z orzełkiem na piersi nie były najlepsze. Temat Lewandowskiego poruszył również Piotr Urban, ekspert od ligi hiszpańskiej. - Mam wrażenie, że jest moda, by przejechać się trochę po Lewandowskim. Ja jestem daleki od tego, ale jak gra słabo, to jestem pierwszy, który o tym mówi - powiedział w programie "Nocne gadki" na kanale Meczyki.

- Jestem przekonany, że on nieco cierpi, jak przyjeżdża na kadrę. Wie, jaka jest otoczka wokół niego i drużyna nie gwarantuje mu wielu sytuacji - uważa Urban. - Lewandowski nie jest Lewandowskim sprzed trzech lat, ale to dalej jest zawodnik, który w słabym meczu z Wyspami Owczymi to on był w stanie strzelać gole - ocenił ekspert.