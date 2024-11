Dziennikarz Canal+ wywołał skandal. Zażartował z samobójstwa na wizji! Żenujące słowa, są przeprosiny

Turbokozak: Bartosz Ignacik nawiązał w żarcie do samobójstwa

Program „Turbokozak” towarzyszy polskiemu sportowi od wielu, wielu lat. Występowały w nim nie tylko największe gwiazdy piłki nożnej, ale także sportu czy rozrywki. Konwencja programu polega na realizacji zadań piłkarskich. Od lat „Turbokozaka” prowadzi Bartosz Ignacik. Dziennikarz Canal+ w najnowszym odcinku doprowadził do skandalu. Wszystko przez nawiązanie w żarcie do samobójstwa.

Podczas planszy końcowej, Bartosz Ignacik ogłosił, że do pracy powrócił zasłużony dźwiękowiec. W rękach trzymał zwój kabli.

- Po co Mireczku ci te kable? Czy oni ci obniżyli pensję, że ty chcesz się powiesić? - powiedział Ignacik w nagraniu.

Bartek Ignacik na wizji bez żadnych zahamowań w formie "żartu" rzuca "O co chodzi Mireczku z kablem, czy oni obniżyli Ci pensję, że Ty chcesz się powiesić".Nie mieści mi się to w głowie, a @CANALPLUS_SPORT wypuszcza taki materiał jak gdyby nigdy nic. pic.twitter.com/Ds5EKL0oDN— Polish Merkury (@FanYstok) November 25, 2024

W sieci rozpętała się burza. Internauci nie mieli litości dla nieodpowiedzialnego żartu, który nie został wypowiedziany podczas programu „na żywo”, a w montowanym wideo. Nikt nie uznał, że żart jest zdecydowanie niestosowny.

Dziennikarz Canal+ przeprasza za swoje słowa

Bartosz Ignacik w poniedziałkowy poranek przeprosił za swoje słowa.

- Totalnie głupie, bezmyślne i idiotyczne próbowanie bycia nieśmiesznym z mojej strony, za które PRZEPRASZAM. Absolutnie nikogo nie miałem zamiaru urazić. To już się niestety nie odstanie, ale jeszcze raz WYBACZCIE… - napisał na platformie X.

Mimo tego, internauci byli dla niego bezlitośni. - To że to zostało nagrane to jedno, a to że nikt nie wpadł na pomysł, żeby tego nie dawać w programie to drugie. Żenada – napisał pan Wojciech. - To rozumiem, że w programie też przeprosiny i przede wszystkim np. informacje o telefonie dla osób wsparcia w kryzysie zdrowia psychicznego będą? - dodał pan Filip. - Odpocznij sobie – stwierdził pan Paweł.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia