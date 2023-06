Robert Lewandowski nie mógł przejść obok tego obojętnie! Kapitan reprezentacji Polski zachował się, jak prawdziwy bohater

Polacy wracają do gry o punkty. Łatwe zwycięstwo w Kiszyniowie?

Reprezentacja Polski od kilku dni przebywa na zgrupowaniu, najpierw miało to miejsce w Polsce, czemu towarzyszyło spotkanie z Niemcami na PGE Narodowym. Podopieczni Fernando Santosa wygrali z drużyną Hansiego Flicka, a bohaterem meczu był Jakub Kiwior, który pokonał bramkarza gości strzałem głową po stałym fragmencie gry. 20 czerwca "Biało-Czerwoni" w ramach eliminacji do mistrzostw Europy będą walczyć o punkty z Mołdawią w Kiszyniowie. Oczywiście ekipa z Robertem Lewandowskim na czele już jest na miejscu i przygotowuje się do tego pojedynku. Pod hotelem, gdzie zatrzymali się Polacy nie zabrakło fanów, którzy czekali na podpis napastnika Barcelony.

Kibic Barcelony czekał na Lewandowskiego! Kapitan reprezentacji Polski spełnił jego marzenie

Pod hotelem na Lewandowskiego czekał mieszkaniec Kiszyniowa. Z relacji "Sport.pl", wiemy kim jest fan Barcelony. - Cześć, jestem Artur. Jestem stąd, mieszkam w Kiszyniowie - rozpoczął chłopak, który miał trzymać w ręku koszulkę "Blaugrany" i marker. Został zapytany, czy właśnie 34-latek jest jego ulubionym piłkarzem. - Nie, Messi, ale jestem fanem Barcelony - przekazał Artur. Gdy pod hotel przyjechał autokar z reprezentacją Polski, od razu można było usłyszeć. - Robert! Robert, proszę! Długo nie musiał czekać, a kapitan reprezentacji Polski od razu podpisał koszulkę. Po chwili fan napastnika "Dumy Katalonii" nie mógł powstrzymać emocji. - Nawet nie wiem, co powiedzieć. Jestem taki szczęśliwy - zakończył.