Wszystko się nagrało

Incydent pod hotelem reprezentacji Polski w Mołdawii. Interweniowała ochrona!

KH | po 13:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Reprezentacja Polski zameldowała się już w Mołdawii, gdzie we wtorek rozegra mecz eliminacji do Euro 2024. Biało-czerwoni pojawili się w Kiszyniowie w poniedziałek i już podczas przyjazdu do hotelu doszło do incydentu. W pewnym momencie interweniować musiała ochrona!